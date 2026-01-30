馬祖品牌音樂劇《拍楸》 2/7衛武營登場

記者劉昕翊／綜合報導

「2026國家語言生活節」邀請來自馬祖的品牌音樂劇作品馬祖心情記事VII《拍楸》閩東語音樂劇，將於2月7日晚間6時在高雄衛武營戶外劇場演出，免費入場、自由入座，邀請觀眾一同在劇場中聽見語言、看見地方文化的生命力。

《拍楸》取材自馬祖傳統海上捕撈文化，「拍楸」不僅是漁撈技術，更是一種世代相傳的生活節奏與集體記憶，清晨出海、午後曬網、黃昏收工，漁民在勞動中的號子聲、腳步聲與呼吸聲，構成島嶼獨有的節奏感；而此次作品將這些來自生活現場的聲響與身體動作轉化為音樂與舞臺語彙，透過合唱、群舞與戲劇敘事，讓觀眾感受到「整座島嶼一起呼吸」的舞臺詩意。

「台北愛樂文教基金會」表示，《拍楸》以當代劇場語言重新建構地方記憶，使閩東語成為敘事與音樂的主體，而非裝飾性的元素，透過母語歌唱與身體律動，呈現語言如何承載生活方式、情感經驗與社群關係，讓觀眾在藝術體驗中理解「語言活著，文化就活著」。當舞臺上響起漁民勞動的節奏與集體呼喊，觀眾聽見的不只是旋律，更是一塊土地的記憶與情感正在發聲。

《拍楸》取材自馬祖傳統海上捕撈文化，透過合唱、群舞與戲劇敘事，讓觀眾感受到「整座島嶼一起呼吸」的舞臺詩意。（台北愛樂文教基金會提供）

「2026國家語言生活節」邀請來自馬祖的品牌音樂劇作品馬祖心情記事VII《拍楸》閩東語音樂劇，將於2月7日晚間6時在高雄衛武營戶外劇場演出。（台北愛樂文教基金會提供）