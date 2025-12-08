馬祖國軍集體涉詐！逾60官兵「賣帳戶」遭法辦 綠指經濟利誘、藍憂共諜滲透

馬防部國軍遭詐團滲透。示意圖／攝影李奇叡

媒體報導，有國軍官兵與詐騙集團勾結，以每個月3千到5千元將銀行帳戶提供給詐騙集團當人頭帳戶，相關涉案人數高達60多人。對此，馬祖防衛指揮部今（8）日表示，全程秉持勿枉勿縱、刑懲併行原則，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

國軍成詐團一份子？每月最高領5千當「人頭帳戶」

根據《中時新聞網》報導，詐騙集團滲入馬祖部隊，以每月提供3000元至5000元，利誘官兵提供銀行帳戶給詐騙集團使用。馬防部日前接獲檢舉後，揪出超過60名官兵涉案。

然而，事件爆發後引起外界擔憂，若涉案官兵全遭汰除，恐創下國軍史上最大懲處紀錄，更直接影響島上戰力。

馬防部：勿枉勿縱、刑懲併行 將速辦速決

馬防部今（8）日表示，本案由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱、刑懲併行原則，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

馬防部強調，案發迄今均依法主動查察、速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低；另持恆落實法紀教育，建立守法觀念，確維部隊純淨。

馬祖國軍涉詐！綠營揭「經濟利誘」恐是主因

民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，不管詐騙發生在任何地方，所有受害者、牽連者，法律都應該跟他們站在一起，不過國軍系統相對封閉，若遭有心人士利用，恐害更多人陷入詐騙、可能失去財產甚至生命，相關檢調應積極查察，至於是否與馬祖當地「特殊服役系統」有關，仍有待釐清。

立委沈伯洋指出，國軍因「經濟困頓」被詐騙集團利用屢見不鮮，過往許多滲透案例也與該案類似，如何保護國軍不受利誘相當重要，也要求國防部針對加給制度傾聽基層聲音，國防部也會關注官兵卡債、負債情況，不管遭詐團利用，或是中共利誘，其實原因都類似。

馬祖國軍涉詐！藍營憂「有潛在共諜」 徐巧芯曝最慘下場

國民黨立委吳宗憲批評，國防部應從源頭打擊，調查幕後上線、金流去向，以及是否有中資介入，甚至是否利用國軍個資等威脅交出國家機密，都必須徹查清楚。他也說，抓到就代表還有「黑數」，這60人也不只是詐欺犯，而是「潛在共諜破口」，喊話軍方要有壯士斷腕的決心仔細清查。

立委徐巧芯指出，早在２日就接獲陳情，要求立即協助處理，而後續經查涉案官士兵目前累積共30餘人，根據法令，軍人視同廣義公務員，依法不得有額外不法收入，「所有涉案人員將面臨全數退伍汰除的命運，並接受司法判刑」。

徐巧芯透露，部分涉案官兵已服役長達17至18年，只差一步之遙的終生俸，卻因一念之差而功虧一簣，一輩子的努力都付諸東流，「實在令人扼腕嘆息」。

她也說，此次詐騙案已經嚴重影響部隊戰力，更重創國軍形象，呼籲所有國軍潔身自愛「切勿因貪圖蠅頭小利而斷送個人前途，更別成為犯罪幫兇」。



