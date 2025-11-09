馬祖國際藝術島臺北宣傳據點 「風的方向，島的心事：馬祖進行式」講座 x 「馬祖書展」 紀州庵文學森林隆重舉行

【記者 沁諠／台北 報導】今（11月9日）由連江縣政府文化處主辦、文訊雜誌社承辦並策畫執行的「風的方向，島的心事：馬祖進行式」講座，結合作家劉枝蓮策畫之「馬祖書展」於紀州庵文學森林隆重舉行。

今日至11月21日於紀州庵一樓展出由劉枝蓮老師策劃的「馬祖書展」。紀州庵是馬祖國際藝術島在臺北的宣傳據點，書展以藝術島主題「拍楸」為主視覺，呈現馬祖深厚的文化傳統與海洋精神。現場除展示相關出版品與文創品外，亦結合銷售展陳，讓觀眾透過閱讀與設計感受馬祖的文化魅力。配合《文訊》雜誌十一月號專題策畫的「風的方向，島的心事：馬祖進行式」講座，則由醫師詩人謝昭華主持，邀請四位不同世代的創作者陳天順、董逸馨、掐米和謝銘分享他們各自的馬祖經驗，如何影響如今的生活、創作。

廣告 廣告

本場活動在文訊雜誌社社長封德屏的簡短開場後，由馬祖藝術家陳益輝簡介其由戰地前線特有的軌條砦和水泥墩為靈感創作出的裝置藝術：「築巢」，表現在戰地情境中人們成長形塑出的獨特文化。謝昭華簡介了《文訊》十一月號專題「馬祖──婆娑群島，語言的邊界」的編務緣起後，四位創作者便針對其各自的經驗深入分享。

陳天順以父母的戰地經驗為基，闡述了對馬祖複雜的情緒。離島多年後，在妻子的鼓勵下，以生動的方式創作出了《雷盟弟的戰地童年》。董逸馨自研究所畢業回島已經十七年，經營著南萌咖啡館做為文創基地，以身體重新尋找過往外公在島上的足跡，同時也創造著新的路徑。掐米除經營「掐米亞店」的YouTube頻道，推廣閩東語和馬祖文化外也創作了雙語繪本《貓囝趁錢》，努力以平易近人的方式轉譯文化。詩人謝銘以〈淺談在地文學的可能〉一文，點出意象如何使在地環境、記憶和文化的深刻書寫得以可能。

活動尾聲，四位講者再分別圍繞著風土、人文、旅行和創作為題，置身於現在，不僅回首馬祖過往的戰地記憶，同時也強調和提出如何轉化、輸出島嶼人文可能的未來。

最後，今年11月15日（六）11時至18時及11月16日（日）11時至17時，紀州庵將舉辦「森之市」市集，正逢第三屆馬祖國際藝術島尾聲，文化處亦設置藝術島攤位，邀請民眾前來共襄盛舉。（照片記者沁諠翻攝）