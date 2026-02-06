馬祖國際藝術島跨國合作 展開島嶼間記憶對話

記者劉昕翊／綜合報導

「第3屆馬祖國際藝術島」去年11月中旬落幕後，隨即展開「東北季風限定版」冬季會期，持續推動以島嶼文化為核心的國際交流行動，其中，與日本佐渡島銀河藝術祭展開的跨國合作，成為此屆藝術島延伸策展行動的重要成果之一，也為臺日島嶼藝術季之間的交流開啟新的對話契機。

「馬祖國際藝術島」由連江縣政府與中華文化總會舉辦，而藝術島自第1屆走到第3屆，累計31件長期或常設作品，持續以「東北季風限定版」的方式，延長展出至3月15日。文總表示，藝術家辛綺曾於馬祖南竿、北竿與東引3座島嶼，串聯在地店家策劃「儂客齊坐：燈火，莫透出去」計畫；此次則攜手「艸非火 Fake Fire Atelier」展開創作，以家族記憶為出發點，擁有4百年礦業歷史、並列為世界文化遺產的佐渡金山為研究起點，發展新作《穿行於金之洞窟》（金の縁路を越えて）。

《穿行於金之洞窟》由「佐渡之洞」、「九份之洞」2座洞窟隧道與中間大片礦脈構成，觀眾換上佐渡傳統手織草鞋，踏行於象徵金銀礦脈的地景之上，作品透過洞窟與坑道的空間隱喻，連結佐渡與九份的礦業歷史，並呼應馬祖戰地坑道的身體經驗，使島嶼之間的記憶在想像的時空中彼此對話；洞窟「窗口」則播放臺日2地選煉廠所面對的大海影像，讓被帶走的黃金，轉化為留下來的人、情感與跨越海洋的願望。藝術家辛綺表示，世界上的洞窟裡面看起來都一樣，或許，藝術創作可以將它們連結在一起，成為無比巨大的「心之道路」。

文總指出，此次合作作品《穿行於金之洞窟》（金の縁路を越えて）在佐渡島銀河藝術祭冬季會期正式展出後，迅速引起當地居民與媒體關注，被以金礦洞穴為意象的空間所吸引，不僅回憶起佐渡過往的繁榮與勞動記憶，也驚訝於佐渡與臺灣九份礦業建築之間所展現出的相似氛圍，進而對臺灣文化產生更多好奇與期待。

持著黑光手電筒走入礦脈，岩壁上鑲嵌著螢光圖案，彷若珍貴的金銀寶石，近看，卻是由當地人們手製的點滴回憶。圖為「九份」洞穴礦脈內部。（艸非火 Fake Fire Atelier提供）

《穿行於金之洞窟》由「佐渡之洞」、「九份之洞」2座洞窟隧道與中間大片礦脈構成，觀眾換上佐渡傳統手織草鞋，踏行於象徵金銀礦脈的地景之上。（艸非火 Fake Fire Atelier提供）

《穿行於金之洞窟》洞窟「窗口」播放臺日2地選煉廠所面對的大海影像，讓被帶走的黃金，轉化為留下來的人、情感與跨越海洋的願望。（艸非火 Fake Fire Atelier提供）