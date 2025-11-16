馬祖國際藝術島閉幕！壓軸《拍楸》驚艷全場感動島民

第三屆馬祖國際藝術島於15日晚間，迎來最重量級的壓軸閉幕演出。（連江縣政府提供）

第三屆馬祖國際藝術島於15日晚間，迎來最重量級的壓軸閉幕演出，在梅石藝文中心推出馬祖心情記事Ⅶ《拍楸》，演出引爆滿場喝采，也為今年藝術島畫下深刻而感動的句點。連江縣長王忠銘強調，文化是島嶼最珍貴的軟實力，未來縣府將持續投入資源與創意，讓馬祖成為以文化驅動觀光、以創意連結世界的海島城市。「這齣《拍楸》讓我們再次看見，馬祖的人、馬祖的海、馬祖的文化，都值得被記住，也值得被世界看見。」

自2013年起，馬祖心情記事以「馬祖文化為本．世代記憶為魂」推出多部深受好評的作品，包括《馬祖心情記事》、《藍眼淚》、《寶姨》、《相約十五暝》、《重返前線1979》、《生紅過夏》等，每一齣都寫下島嶼的重要文化篇章。此次《拍楸》由愛樂劇工廠、台北戲劇團、北角星戲劇團、馬悠蹈嶼舞蹈團共同打造，呈現馬祖傳統漁法「拍楸佈網」的技藝與背後的生命故事，將馬祖漁民的勤勞、堅韌與家族情感以音樂、舞蹈與戲劇交織成動人的舞台語言。

劇中以一個馬祖家庭為主軸，映照出那個年代島上人的生活縮影，面對海洋、面對生計、面對愛情與夢想，他們既掙扎也堅持，在潮汐之間努力，在勞作之中相扶，拍楸的節奏，是一代人的辛勤，是家庭的寄望，更是島嶼共同生命的韻律。

值得一提的是，連江縣副縣長陳冠人也特別參與演出，飾演訓練民防隊的指導員一角，他以幽默且溫暖的方式，呈現過去守備年代裡最貼近島民的角色，觀眾看到副縣長在舞台上與青年演員互動，既嚴厲又親民，更引起不少鄉親共鳴。

今（16）日是第三屆馬祖國際藝術島的展期最後一天，本屆展覽自開展以來熱度不減，觀展人次、作品多元性、地方參與度全面提升，再次證明馬祖國際藝術島，已成為全台最具特色的島嶼文化品牌之一。

根據連江縣文化處統計，截至閉幕前一週，參觀人次達58,323人，較上一屆成長近九成；藝術島APP下載量累計5320次，數位導覽成效顯著；展期間海運旅客較去年同期成長46％，10月空運旅客量也增加41.59％，約5,929人次，國際旅客增幅更高達110％，顯示藝術島已逐漸走向國際舞台。

王忠銘表示，本屆藝術島的成功是所有策展人、藝術家、鄉親、團隊共同努力的成果，雖然閉幕在即，但馬祖的文化活力不會因展期結束而停歇。縣府已規劃推出「東北季風限定」藝術延伸展，自11月下旬一路展至明年3月15日，展覽將與馬祖重要的民俗慶典「擺暝遶境」相互銜接，讓冬季的馬祖持續保有藝文量能與文化亮點。

