馬祖國際藝術島閉幕 部分作品展至明年
記者劉昕翊／綜合報導
第3屆馬祖國際藝術島「拍楸－你的海洋，我的陸」昨（16）日迎來閉幕，帶來75件藝術作品、18場亮點表演，帶動觀光人潮。文總今日宣布，除特定作品在週末及國定假日開放，其餘戶外作品均可自由參觀，將以「東北季風限定版」的方式，延長展出至明年3月15日，歡迎海內外的鄉親，在冬季時登島感受馬祖的獨特風情。
第3屆馬祖國際藝術島持續朝向在地化、國際化及制度化發展，展期間海運旅客人次（不含馬祖鄉親）較去年同期增加約46％，10月份空運旅客亦成長41.59％，約5929人次，統計展區觀展人次也創紀錄達6萬2556人，較上一屆成長近9成。其中，在地化部分，今年策展與創作呈現更為寬廣，5組以上馬祖藝術家返鄉創作，「儂客齊坐」的店家計畫也收穫超過7成的觀眾滿意度共鳴，共超過440組在地夥伴共同參與創作，同時跨界召集旅宿、導遊、餐廳以「藝術島聯盟」的概念，也吸引島內外61位志工登島，回應「拍楸」的主題精神，全島一起參與動員。
此屆也首次啟動國際徵件，吸引49國創作者、213件報名，最終入選製作4件作品，並舉辦國際論壇及藝術家交流工作坊，回應島嶼前線及冷戰文化資產下的策展轉譯，且繼2024年度參與韓國光州雙年展，今年更與日本香川縣政府與男木島小中學校深化交流，展期間更有超過30組國際機構代表或專業人士登島，涵蓋新加坡、日本、韓國、香港、芬蘭、等地的國際友人登島，給予一致好評。
另外，制度化的重大突破為整合縣府公部門跨局處資源，由文化處、教育處、交旅局、公車處、港務處等，協調重要公共空間投入及後續作品的維運，如候船室、八八坑道作品導入等，更成功打造吸睛的黃魚公車「島魚行旅」，未來將持續悠遊南北竿；藝術島的旅客服務體驗，更首次導入「藝術島APP」，下載量達5491次，讓整體觀展體驗更爲提升。
此外，閉幕不是結束，而是延續，文總表示，藝術島從第1屆走到第3屆，累計31件長期或常設作品，除特定作品在週末及國定假日開放，其餘戶外作品均可自由參觀，將以「東北季風限定版」的方式，延長展出至明年3月15日，歡迎海內外的鄉親，在冬季時登島，品嚐海鮮、老酒與高粱，體驗馬祖最特別的民俗慶典擺暝。
第3屆馬祖國際藝術島閉幕，感謝島內外共同協力的拍楸精神。（文總提供）
米谷健、茱莉亞作品《生命之網》將以「東北季風限定版」的方式，延長展出至明年3月15日。（文總提供）
朱威龍《漁夢》將以「東北季風限定版」的方式，延長展出至明年3月15日。（文總提供）
