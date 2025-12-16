a-We、馬祖國際藝術島 勇奪SDA設計獎

記者劉昕翊／綜合報導

《Shopping Design》創立的2025 Shopping Design Award BEST100日前舉行頒獎典禮，文化總會與連江縣政府共同舉辦的「2025馬祖國際藝術島」，以及攜手文化部推出的「We TAIWAN 臺灣文化in大阪．關西世博」超人氣角色「a-We」，皆勇奪大獎，展現跨領域合作卓越成果。

展跨領域合作卓越成果

馬祖國際藝術島自第1屆舉辦以來，屢屢獲獎，包含日本Good Design Award、德國iF Design Award、德國紅點設計獎（Red Dot Design Award）、美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）及La Vie創意力100等獎項，今年更榮獲「2025 Shopping Design Award BEST100」多項大獎，包括「2025馬祖國際藝術島 拍楸─你的海洋，我的陸」獲得年度概念展演活動，由IF OFFICE 設計的主視覺、藝術家鄒俊昇為藝術島所創作的「島魚行旅」藝術公車榮獲年度設計獎。

超人氣原創角色「a-We」也同步榮獲年度設計殊榮，文總指出，「a-We」為來自海底板塊擠壓誕生的小生物，投射出臺灣的島嶼樣貌，並持續與世界交朋友。

文總攜手文化部聯合推出「We TAIWAN臺灣文化 in 大阪 · 關西世博主視覺暨角色設計」獲年度設計獎，且原創角色推出後在網路受到熱烈討論。（文總提供）

由藝術家鄒俊昇為藝術島所創作的「島魚行旅」藝術公車，獲「2025 Shopping Design Award BEST100」年度設計獎。（文總提供）

「2025馬祖國際藝術島 拍楸－你的海洋，我的陸」由IF OFFICE 設計的主視覺，榮獲年度設計獎。（文總提供）

「a-We」為來自海底板塊擠壓誕生的小生物，投射出臺灣的島嶼樣貌。（文總提供）