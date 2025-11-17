馬祖國際藝術島 限定版延展至明年3月

記者劉昕翊／綜合報導

第3屆馬祖國際藝術島「拍楸─你的海洋，我的陸」16日閉幕，文總昨日宣布，除特定作品在週末及國定假日開放，其餘戶外作品均可自由參觀，將以「東北季風限定版」方式，延長展出至明年3月15日，歡迎海內外鄉親在冬季登島，感受馬祖的獨特風情。

第3屆馬祖國際藝術島展期間，海運旅客人次較去年同期增加約46％，10月份空運旅客亦成長41.59％，約5929人次，統計展區觀展人次也創紀錄達6萬2556人，較上屆成長近9成。其中，在地化部分，5組以上馬祖藝術家返鄉創作，「儂客齊坐」店家計畫也收穫超過7成觀眾滿意度共鳴，共超過440組在地夥伴共同參與創作，同時跨界召集旅宿、導遊、餐廳以「藝術島聯盟」的概念，也吸引島內外61位志工登島，回應「拍楸」的主題精神，全島一起參與動員。

展期間更有超過30組國際機構代表或專業人士登島，涵蓋新加坡、日本、韓國、香港、芬蘭、等地的國際友人登島，給予一致好評。藝術島的旅客服務體驗首次導入「藝術島App」，下載量達5491次，讓整體觀展體驗更為提升。

朱威龍《漁夢》將延長展出至明年3月15日。 （文總提供）