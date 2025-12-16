馬祖國際藝術島、a-We勇奪2025 SDA BEST100

記者劉昕翊／綜合報導

《Shopping Design》日前舉行2025 Shopping Design Award BEST100頒獎典禮，其中，文化總會與連江縣政府共同舉辦的「2025馬祖國際藝術島」，以及與文化部聯手推出的「We TAIWAN 臺灣文化in大阪．關西世博」超人氣原創角色「a-We」皆勇奪大獎，展現文總在跨領域合作的卓越成果。

「馬祖國際藝術島」由文化總會、連江縣政府共同主辦，每屆邀請數十組國內外藝術團隊齊聚馬祖創作，以藝術引領，邀請民眾一起上島，認識馬祖的獨特風情及歷史文化。自第1屆舉辦以來屢屢獲獎，包含，日本Good Design Award、德國iF Design Award、德國紅點設計獎（Red Dot Design Award）、美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）及La Vie創意力100等獎項，今年更榮獲「2025 Shopping Design Award BEST100」多項大獎，包括「2025馬祖國際藝術島 拍楸－你的海洋，我的陸」獲得年度概念展演活動，由IF OFFICE 設計的主視覺、藝術家鄒俊昇為藝術島所創作的「島魚行旅」藝術公車也都榮獲年度設計獎。

另外，文總一同參與、由Bito團隊設計的「臺灣『運動部』識別設計」，以及攜手文化部，聯手推出由究方社設計總監師方序中擔任視覺統籌的「We TAIWAN 臺灣文化in大阪 · 關西世博」超人氣原創角色「a-We」也同步榮獲年度設計殊榮；文總指出，「a-We」為來自海底板塊擠壓誕生的小生物，投射出臺灣的島嶼樣貌，並持續與世界交朋友，原創角色推出後，不僅在網路受到熱烈討論，推出的周邊商品更是在1小時內完售並緊急加量。

文化總會秘書長李厚慶表示，很開心看到文總共同舉辦及參與的活動獲得這項殊榮，能一起參與這些具有意義的活動，跟大家一起為臺灣文化努力，是很榮幸也快樂的一件事，並提到，文總一直以來都致力於透過文化參與的形式，讓更多人看見臺灣的多元美好，獲獎是一種肯定，但絕對不會讓他們停下腳步，未來文總也將持續前進，讓大眾看見更多更棒的文化展演活動。

文總攜手文化部聯合推出「We TAIWAN臺灣文化 in 大阪 · 關西世博主視覺暨角色設計」獲年度設計獎，且原創角色推出後在網路受到熱烈討論。（文總提供）

由藝術家鄒俊昇為藝術島所創作的「島魚行旅」藝術公車，獲「2025 Shopping Design Award BEST100」年度設計獎。（文總提供）

「2025馬祖國際藝術島 拍楸－你的海洋，我的陸」由IF OFFICE 設計的主視覺，榮獲年度設計獎。（文總提供）

「a-We」為來自海底板塊擠壓誕生的小生物，投射出臺灣的島嶼樣貌，並持續與世界交朋友。（文總提供）