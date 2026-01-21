馬祖大橋44億飆390億 張景森：荒謬 綠委：審慎評估

連江縣 / 綜合報導

連結南北竿的馬祖大橋，因為工程困難度高，遲遲未動工。建造經費從44億增加到390多億，針對各界的質疑聲浪。綠 委則認為，交通建設就讓專業說話，會審慎來強化評估。

馬祖大橋示意動畫說：「串聯南北竿，整合南北竿資源。」透過動畫模擬 馬祖大橋建成後狀況，未來當地居民就可以輕鬆，往返南竿北竿兩座島，最早在2003年經費評估44億，到了2025年通膨、原物料上漲，工程經費達390億元，也讓前政委張景森臉書發文點出疑慮。

張景森臉書抨擊，馬祖大橋真是夢幻，經費可以從44億暴增到390多億，平常日每天約300人使用，已經不是「史詩級的荒謬」可以形容，因為大建設是「迷幻藥」，政客和民眾寧可沉迷在不太實用的建設中，當初就建議拉個跨海纜車比較簡單，花不到10億經費，不過地方已經鼓吹蓋大橋10年了，對其他的方案根本聽不進去。

立委(國)賴士葆說：「那這也都是經過中央政府的同意啊，最近張景森前政務委員，最近聲量很大啦，批評藍軍，批評綠軍，都批評啦。」為了馬祖大橋能興建完工，交通部長陳世凱曾赴預定地親自會勘，也承諾把馬祖大橋建設列為優先事項，並表示工程效益深遠這回張錦森又再喊話。

立委(民)吳思瑤說：「交通建設就讓專業說話，他(張景森)所提出來的提醒，我想相關部門在做後續政策的推進的時候，也都應該審慎來強化評估。」從宜蘭高鐵再到馬祖大橋，前政委張景森頻頻對交通建設提出疑慮，就看接下來交通部如何接招。

