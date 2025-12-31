馬祖媽祖巨神像船型平台整修完畢 重新對外開放

（中央社記者潘欣彤連江縣31日電）馬祖觀光地標媽祖巨神像船型平台經過11個月整修，今天起對外開放。馬管處說，民眾可在平台上近距離感受巨神像寧靜氣氛，還能步行至甫落成的南竿四維生態園區，欣賞日落。

馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，為確保遊客擁有安全、舒適觀景空間，今年初啟動「114年南竿鄉媽祖巨神像船型平台設施維護保養工程」案，針對鋼構、集成材等結構體進行檢修養護，今天起重新對外開放。

馬管處表示，船型平台長32.5公尺、寬26公尺、最大淨高13公尺，總面積為650平方公尺，自102年12月正式啟用以來，一直是遊客必訪之地。工程歷時11個月，是媽祖巨神像落成以來規模最大的維護整修案，更創下馬祖重大觀光景點結構體檢修的首例。

廣告 廣告

馬管處說，為活化軍事據點遺構，今年修整媽祖巨神像附近的「南竿鄉四維生態園區」，並於日前對外開放。此園區為馬祖首座被步道環繞的軍事文化景觀，更結合自然植生與海景，盼能成為馬祖新地標。

四維生態園區規劃「大環線」、「小環線」2條步道，民眾可在制高點，將北竿島、高登島及馬祖列島的壯麗海景盡收眼底。園區內還種植紅花石蒜、濱柃木、馬祖海桐等原生植物，形成宛如動畫般的「龍貓隧道」，還能看到馬祖知名落日「西尾夕照」。

馬祖國家風景區管理處長洪志光透過新聞稿強調，媽祖巨神像為馬祖信仰中心與觀光地標，工程在不改變原有外觀與美學前提下，強化船型平台結構的穩定性與耐用度，遊客能更安心在平台上遠眺海景，感受媽祖庇佑的寧靜氣氛。（編輯：蕭博文）1141231