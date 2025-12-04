馬祖推4發電機 穩南北竿供電

馬祖地區用電量近年隨著人口移入、觀光發展有所成長，因應未來電力需求並強化供電穩定度，台電協和發電廠珠山分廠推動新設4部2000瓩柴油發電機組，4日於珠山分廠舉辦「4部新發電機組吊裝定位典禮」，民國115年上半年新機組加入系統試運轉，正式商轉後，可有效提升南竿、北竿供電穩定度，並作為未來10年電力需求成長的關鍵基礎。

連江縣長王忠銘、連江縣議會議長張永江一同出席典禮，並由士林電機總經理吳聰明、協和發電廠珠山分廠主任林宗漢說明機組規畫、運輸、吊裝流程。近年來，馬祖重大建設陸續動工興建，地區用電需求平均每年約成長3.78％。

王忠銘表示，珠山電廠15年前正式啟用，4部3850瓩柴油機組投入商轉，一直以來肩負南北竿兩島的供電重任。特別感謝全體同仁的努力，無論是專業規畫、設備抵達或吊裝工程，每一個環節都需要高度配合與精準執行。

珠山分廠表示，本次增設4部2000瓩柴油機組，以模組化、低震動、低噪音、高效率為核心設計，不僅提升運轉彈性，也讓地區供電安全性大幅提高。待新機組正式投入運轉後，過去長期負責地區供電的志清發電廠轉為備役，未來可能規畫轉型為文創展示空間。縣府將與台電協調活化使用方式，預計打造為馬祖近代發電史的展覽基地。

王忠銘說，未來連江縣府將持續與中央單位密切合作，確保馬祖供電、交通、住宅、醫療等基礎建設穩健推進，讓馬祖走得更穩，是政府最基本也最重要的責任。