馬祖東引公托十週年 從無到有的守護，讓愛在離島生根

馬祖東引公共托育中心（簡稱東引公托）迎來設立十週年。十年來，它見證了離島偏鄉托育服務從無到有，也凝聚地方政府、社福團體與居民間的信任與情感，共同為孩子築起希望的起點。

十年前，馬祖地方議會與縣府共同推動公共托育政見，將閒置空間改建為托育中心。然而在人力稀少、交通不便、資源有限的離島環境中，並非易事。當時連江縣府向新北市政府請益，由新北引薦唐氏症基金會協助，開啟了「登島服務」的契機。

唐氏症基金會執行長林美智回憶，當時提到馬祖，她第一個想到一名叫小宜的唐寶寶。「為了接受早療課程，小宜一家每月都得搭船、轉機，往返台灣與馬祖。」身為小宜的早療老師，林美智深刻理解離島家庭面臨的辛苦與限制，也因此決定前進馬祖，讓像小宜這樣的孩子能在家鄉就近獲得照顧與教育。

從外派團隊到在地扎根

東引公托成立初期，基金會只得從台灣外派團隊進駐。為了留住人才，基金會提供宿舍、機票補助與津貼，同時爭取線上課程培育在地托育人員。如今東引公托已有穩定團隊，除主任外，其餘皆為在地或嫁來島上的人員，實踐「在地化」理念，成為偏鄉托育典範。

東引公托主任許美蓮表示：「我原本在台北大安幼兒園當教保組長，朋友問我要不要到馬祖試試看，一來就留下了七年。」她笑著說，離島生活確實不容易，交通仰賴船班，冬季一停航就可能十天無補給，每次囤貨都得準備一個月以上。人力不足時，她更親自帶孩子。「離島蚊蟲多我也怕，但想到我的孩子可能會被咬，我就會勇敢去處理。」她口中的「我的孩子、寶貝」，正是她留下的理由。

用專業與真心贏得信任

基金會團隊初來乍到時，招生困難重重，唐氏症基金會董事長林正俠更親自逐戶拜訪發傳單，也曾面臨地方不少誤解。林美智笑說「有人聽到孩子哭，就誤以為老師體罰，還得靠擔任廚工的馬祖媳婦在鄰里間澄清。」

隨著時間過去，老師們以真誠的陪伴與專業的教學改變了外來印象。家長親眼見證老師的用心、親子活動的溫馨互動、教材設計的巧思，開始放心將孩子交給公托。

從中國嫁到東引的托育人員小鍾老師分享，為了考取證照，她必須搭船到台灣應考，還得克服讀寫繁體字的困難。「過程中我學會了，托育不只是照顧。以前自己的小孩只求吃飽睡好；現在知道照顧孩子，咬東西、手部動作都關乎發展。」

如今，家長主動報名送托。幼兒園主任邱虹芝的小女兒、小兒子兩個月大就送進公托。她說，公托讓家長能安心上班，餐食依照年齡與營養比例調整，比在家帶孩子更專業、作息也更穩定。她表示，「現在孩子都進到公托提早適應團體生活，升幼兒園後分離焦慮明顯減少。」

托育不只是照顧，更是連結

東引有許多軍人攜家帶眷駐島，托嬰中心成為雙薪家庭的重要後盾。主任許美蓮說：「軍民一家，我們不只照顧鄉親的孩子，也在照顧國家的幼苗。」林美智則分享，當地人來面試托育職缺時說「希望我的孩子知道我是托育老師」，可見離島居民已認同托育的專業價值。

如今，馬祖四鄉五島皆設有公托，並達成「公托零排隊」的目標。唐氏症基金會也逐步建立早期療育的完整體系。由於離島語言環境特殊，孩子語言發展較慢，當觀察到發展遲緩的跡象時，基金會能即時串聯語言治療師、職能治療師跨海支援。「最欣慰的是當孩子長大後，家長笑著告訴我們『他現在都追上來了』。」林美智說。

林正俠表示，馬祖四鄉五島因交通受限，許多發展遲緩孩童難以及時獲得早療資源，基金會在地深耕有成，2025年進一步承辦連江縣早期療育社區資源中心-321親子童樂園，落實「早期發現、早期介入」的理念，讓發展遲緩孩童能夠獲得穩定且適時的協助。

面對少子化挑戰，基金會持續思考「照顧的延伸」，提供更多元、永續的在地支持。「希望下一個十年，孩子都能健康快樂長大，東引公托能越來越好。」主任與老師們異口同聲地說。在國之北疆，這座小小的托嬰中心，默默守護著台灣最北端的孩子，也讓「托育」的精神，延續成愛與信任的循環。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為馬祖東引公托十週年 從無到有的守護，讓愛在離島生根