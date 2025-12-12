馬祖母語研究者陳高志辭世 文化部將頒贈旌揚狀

【記者蔡富丞/綜合報導】馬祖母語研究者陳高志（11）日辭世，享壽74歲。文化部長李遠聞訊深切悼念，並表示，陳高志畢生奉獻馬祖語的推行及保護工作，文化部將頒發旌揚狀予以表揚。

陳高志1952年出生於馬祖南竿復興村，大學畢業後曾返鄉任教於敬恆國中及馬祖高中，1988年轉任臺北市立內湖高工。2002年獲得國立臺灣大學文學博士學位，除了鑽研馬祖方言文字以外，也在臺灣大學及世新大學中文系擔任兼任助理教授。

陳高志任教馬祖時，就曾全力投入鄉土文化的復原工作，曾於1983年結合地區教師群為連江縣編撰第一本鄉土教材《吾愛馬祖》；1999年以〈馬祖方言的過去現在與未來〉專文發表於第一屆馬祖歷史國際學術討論會上，文章以反省與前瞻的角度，陳述當年推行國語運動對母語保存的影響，間接促成地方政府編撰國小母語教材《福州語》的決策。

以古文字學為研究領域的陳高志，學成後轉而為母語作本字考述，2008年出版《馬祖俗諺析論》兩冊，對諺語內涵語境、使用場合、本字分析、語音流變等均有著墨，深受閩東方言區的民眾重視；近年參與連江縣政府「馬祖語辭典」編撰，以及文化部「馬祖語料及語音庫」建置工作，對馬祖語的保存與推廣居功厥偉，並於2010年獲教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」的表揚。

除教學及研究外，在馬祖語推廣的領域中，陳高志成就多元，他為連江縣音樂劇品牌「馬祖心情記事」所創作的〈相約十五暝〉、〈彼岸花開時〉入圍2022年第33屆傳藝金曲獎最佳作詞獎，並由〈彼岸花開時〉獲獎。

文化部表示，陳高志一生致力推廣馬祖語之美，長期關注馬祖語的教學、研究及發展，不但為馬祖語推廣開創新視野，更是馬祖語由深耕在地，進而邁向國際的重要推手之一，感謝其對馬祖語及國家語言的貢獻。