馬祖海域禁用「章魚籠」 漁船滿載5百個被移送裁處

從科技監控設備清楚拍到，航行中的漁船拋出一個個疑似章魚籠的漁具，25日馬祖巡防區指揮部掌握到這艘國籍漁船疑似違規作業，通報第十海巡隊，接著趕緊派出巡防艇直達漁船，並要求停船受檢，登檢人員在甲板上發現高達500個章魚籠。

章魚籠是一種誘捕陷阱，章魚、魚蟹類易進難出，連江縣政府在2019年1月底公告，禁止在馬祖海域使用，當時不少越界中國大陸漁船大量在近岸投放章魚籠，嚴重影響當地漁業。

連江縣議會副議長林明揚認為，「章魚籠放下去以後，然後我們的定置網也下去，定置網一定破掉的，一破掉後，這個定置網一定又拉不起來了嘛，那未來又附著在石頭上面，海洋生態不是更沒有了嗎？」

產發處當時花了近400萬清除這些章魚籠，不過近期越界漁船減少，地方也有聲音希望能夠重新開放漁民使用。

連江縣產發處長林志豐表示，「研究看怎麼開放，然後也對海洋生態也比較不會有影響，如果你沒有定點，或者是那個適當的管理的話，它變成到處亂放啦。」

但也有當地漁民則指出，使用這種漁具對海洋生態不太友善，也可能不永續。

馬祖漁民說道，「章魚籠它是大小通吃，小魚牠也跑不出來，就在裡面了，小石斑或什麼、大概才手指大的，就卡在裡面出不來了，被濫用了啦，人家找到新的用法啦。」

目前全台只有連江縣禁用章魚籠，面對部分漁民與民代希望開放，縣府表示，還要邀集專家學者評估是否朝定點、定時來管理。而被查獲使用章魚籠的國籍漁船，現在還是違規，將移送連江縣府裁處，最重罰15萬元。

