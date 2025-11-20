馬祖的海賊王傳說？ 地點曝光：找到可以「快活一萬年」

專題組／報導

馬祖不僅是戰地前線，其地理位置也是漁業、航運重地。早在11世紀就有漁船、商船往返馬祖海域，隨著海上貿易活絡，走私、海盜也開始盛行，進可攻、退可守的馬祖，自然成為私商、海盜以及倭寇的聚集地。其中，1790年代竄起的蔡牽，就是以馬祖為基地，打劫船隻、收取保護費。馬祖戰地文化遺產學會理事長王花弟表示，在馬祖有許多藏寶傳說都跟蔡牽有關，最為人所津津樂道的是，傳聞蔡牽的寶物就埋藏在馬祖的某處坑洞；這個藏寶地點的特色是：大潮來的時候淹不到，小潮水也只能淹到三角位置，如果可以得到這樣寶物，「足以快活一萬年。」

本週《台灣演義》播出〈反共保壘 馬祖史〉，帶您回顧馬祖的歷史與傳說。敬請鎖定週日晚間7點55分，民視新聞台53頻道。

盤據馬祖的蔡牽勢力遭殲滅後，從福州移居到馬祖的漁民增加，也帶來傳承自閩東的神祇白馬尊王，並在當地建立廟宇。(圖／台灣演義)

盤據馬祖的蔡牽，擁有百艘武裝船艦，曾數次橫越海峽掠奪台灣，勢力更是遍及越南、廣東、福建、浙江，蔡牽並自封為「鎮海威武王」，直到1809年才被清代官方剿滅。

蔡牽勢力消滅後，從福州到馬祖定居的漁民逐漸增加，並開始興建廟宇，例如閩東的神祇白馬尊王等，成為在地特色。此外，以捕魚為生的馬祖人，有個地方習俗：一旦遇到海上浮屍，就必須撈起好好安葬，甚至可以對祂許願；也因此造就馬祖澳口有相當多不知名的小廟。 更多精采節目請見台灣演義

