馬祖第四胎15萬！連江縣生育補助明年起調高 刷新全國紀錄

〔記者俞肇福／綜合報導〕連江縣政府持續改善嬰幼兒福利政策，連江縣長王忠銘昨天(23日)宣布，明年(2○26)年起，生育補助將由現行「第一胎2萬元、第二胎5萬元、第三胎8萬元」，分別調高至3萬元、6萬元、9萬元，另增「第四胎15萬元」，希望讓「年輕家長敢生、政府敢養」；據記者查詢，目前全國第四胎生育補助以雲林縣13萬元最高，連江縣將打破生育補助「天花板」。

連江縣民社處昨天舉辦2○25年兒童發展篩檢暨兒童爬行和搬搬樂比賽，王忠銘與行政院前政務委員林萬億、唐氏症基金會董事長林正俠、縣府代理秘書長陳明傑等人都到場同樂。王忠銘開心地致詞表示，連江縣2023年是全國出生率最高的縣市，很開心看到這麼多孩子來到現場，都是家中寶貝、是馬祖未來的希望。王忠銘在會場向家有新生兒的家長們做了上述的政策宣示，這筆預算目前尚等待連江縣議會審查通過。

縣民樂活館除了有寶寶爬行的比賽，連江縣立醫院聯合評估中心、財團法人中華民國唐氏症基金會共同協辦，為讓家長們了解早療篩檢的重要，現場提供○到2．5歲幼兒進行發展篩檢，讓家長們了解孩子身心發展，也呼籲家長別錯過3歲前療育的最佳時機。

最吸睛的寶寶爬行比賽、寶寶搬搬樂比賽，現場笑聲連連、妙趣橫生，比賽會場擠滿家長與加油團，家長使出渾身解數，拿出寶寶最愛的玩具或零食在終點呼喚，場面溫馨又可愛；有的寶寶被現場熱鬧氣氛嚇哭、呆愣在原地，有的小孩身手矯健，快速往返終點，親友團用手機、相機記錄寶貝們的可愛畫面，為小寶貝人生中第1場賽事留下美好回憶。

