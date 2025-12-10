馬祖精進相驗業務 連江地檢邀專業法醫分享經驗

（中央社記者潘欣彤連江縣10日電）為改善轄內無編制、特約法醫問題，連江地檢署今年執行「司法相驗精進計畫」，邀請專業法醫至馬祖舉辦研討會，藉由解析社會重大矚目案件實務經驗，精進連江縣立醫院相驗業務。

連江地方檢察署今天發布新聞稿指出，連江縣無專責、特約法醫，長年由連江縣立醫院醫師輪值協助司法相驗；為精進馬祖地區相驗業務，今年4月起執行為期1年的「司法相驗精進計畫」，已舉辦6場相關座談，將於執行完畢後，由參與計畫醫師協助轄內一般司法相驗案件，並傳承經驗。

連江地檢署表示，今天舉辦「法醫相驗與解剖案件實務研討會」，邀請法務部法醫研究所法醫潘至信，以菲律賓官員射殺廣大興28號漁船漁民案、彰化日月明功集體虐殺詹姓高中生案、5億高中生墜樓案等社會重大矚目案件為例，解析法醫學如何判斷死亡原因與方式，幫助司法定紛止爭。

福建高等檢察署金門檢察分署檢察長毛有增致詞表示，相驗為重要司法偵查工作，如何為死者開口、昭雪冤屈及伸張正義，正是相驗精神所在；馬祖資源有限，如何建立符合程序且可受信賴的相驗流程為重中之重，除感謝縣立醫院協助外，更盼此計畫能達到精進馬祖地區相驗業務目的。

連江地檢署說明，司法相驗精進計畫執行期間，遇相驗案件，由法務部法醫研究所，台北、台中、高雄地檢署等單位指派法醫師至馬祖協助，並於程序結束後，就相驗案件不涉偵查秘密之相關內容與連江縣立醫院醫師座談；此外，不定期舉辦高階案件研討會，倡議溫暖相驗理念。（編輯：陳仁華）1141210