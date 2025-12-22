馬祖紅糟雞湯、御膳養生鍋 高雄麗尊酒店冬季特色鍋物暖心又暖胃

▲麗尊集團旗下餐廳「木櫃工廠創意鍋物」於冬季宴鍋物推出兩款獨特的鍋底——馬祖紅糟雞湯、御膳養生鍋，主打適合長時間加熱、風味層次穩定的湯底設計。此為馬祖紅糟雞湯鍋（圖／麗尊集團提供）

【記者 王靚慧／高雄 報導】涼涼冷冷的天氣，與親朋好友相聚吃鍋，最是暖心又暖胃。高雄麗尊酒店餐廳「木櫃工廠創意鍋物」於冬季宴鍋物推出兩款獨特的鍋底——馬祖紅糟雞湯、御膳養生鍋，主打適合長時間加熱、風味層次穩定的湯底設計。湯頭以大量蔬菜、骨材與基礎香料熬煮，透過小火慢燉，讓食材自然釋放甜味與油脂，呈現入口溫潤、尾韻厚實的風味表現。

麗尊酒店指出，本季冬季宴以《冬藏百味》為題，自12月10日起延續至2026 年2月中旬，主打適合冬日進補的鍋物設計，包括馬祖紅糟雞湯、御膳養生鍋等溫補湯底，風味溫潤不燥、進補而不膩，成為歲末年終至春節前聚餐的好選擇。

製作上，兩款冬季宴鍋物特別強調「耐煮」與「共享」的特性，讓湯底能隨著不同食材下鍋逐漸變化風味，從開鍋時的清甜，到後段融合肉類與蔬菜精華後的濃郁，形成一鍋多層次的用餐體驗，也呼應冬天圍爐聚餐時，從聊天、吃菜到喝湯的完整節奏。

此外，木櫃工廠也因應聖誕節自12月23日至12月25日推出期間限定的「胡椒火雞鍋」，為年末餐桌增添節慶專屬的話題亮點。此款鍋物以火雞肉為主角，搭配胡椒為基調的辛香湯底，風味溫熱卻不刺激，適合寒冷季節中共享享用。

麗尊集團表示，「木櫃工廠創意鍋物」自助吧供應小農季節蔬菜、多樣美味熟食、近十種各式麵類、麵包甜點、還有多種冷熱飲料及冰淇淋。因應高雄近期大型演唱會與城市活動密集登場，木櫃工廠也推出高雄市民限定優惠，即日起至12月31日，凡身分證字號開頭為E或S，或戶籍設於高雄市者，於平日午餐時段可享個人鍋物搭配自助吧優惠價，歡迎大家來「開鍋」。