馬祖莒光菜浦澳鎮海橋開拆 最快115年8月完工

連接西莒島與菜浦澳的鎮海橋，興建迄今超過半世紀，鎮海橋12月27日開拆。圖為未拆除前的樣貌。(資料照，記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／綜合報導〕連江縣莒光鄉連結西莒本島與菜浦澳據點的鎮海橋進行改建，昨天(27日)開拆，屹立半世紀的鎮海橋走入歷史。莒光鄉長陳樂禮表示，施工期間，請由旁邊的便橋進出，請民眾多加留意，並注意安全。

鎮海橋興建於60年代，是連接西莒島與菜浦澳據點的通道，承載軍事與在地歷史意義，也是探訪菜浦澳地質與藍眼淚等西莒經典景點時常會走訪的橋梁，許多民眾也多會在橋頭拍照打卡；但近2年由於興建迄今早已超過使用年限，且橋體結構鋼筋裸露、結構有裂痕，被列為危橋。因此，在經過多次會勘後決定改建，施工單位於今年10月興建便橋，並在昨天拆除鎮海橋進行改建，如果一切順利，預計在2026年8月底完工。

陳樂禮表示，施工期間請軍民及遊客由旁邊的便橋出入，行走時請注意安全，尤其是在藍眼淚爆發的旅遊旺季時，請從事觀光旅遊業者多加宣導，以免發生危險。

