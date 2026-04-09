馬祖蝴蝶谷凶殺命案！中刀被棄屍「遺體爛到認不出」
馬祖北竿發生一起凶殺棄屍命案！王姓男子被通報失蹤，警方搜尋後在一處草叢找到遺體，身上有多處刀傷，遺體爛到認不出來。檢警循線查獲犯案兇嫌、作案刀具，依照傷害致死罪向法院聲請羈押禁見獲准。
死者王男家住北竿塘岐村、從事土木工程。整起命案可追溯至今年農曆春節期間，村長多次通知其領取贈酒，卻始終聯繫不上人，3月23日通報失蹤人口，25日於北竿蝴蝶谷草叢內發現王姓男子屍體。
嫌犯為具有通緝身分的王男友人，王男好心讓他住進自己家卻遇害，檢警8日將人拘提到案，複訊後認為犯嫌涉犯傷害致死罪嫌重大，且有串供、滅證與逃亡之虞，且所犯為最輕5年以上重罪，向法院聲請收押禁見裁准。
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