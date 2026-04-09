馬祖蝴蝶谷凶殺命案！中刀被棄屍「遺體爛到認不出」

成也精緻五官，敗也精緻五官！台南市警二分局一名黃姓員警，長相帥氣獲「警界彭于晏」之稱，去年6月攔查酒駕案件，未依規定對同車女乘客開罰，不管對方有男友，大頭管不住小頭，帶女乘客滑進旅館5小時。黃員用手機拍下廖男的身分證及酒精測定紀錄表，傳到家庭LINE群組及女性友人炫耀討論，才讓整件事曝光，遭檢方起訴停職。台南地院今（8）日開準備庭，他除了當庭認罪，也求當事人和解；其律師則說，黃員只是一時失誤，還年輕，一旦被褫奪公權就無法再穿回警服，「這懲罰太重」。

三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 29 則留言