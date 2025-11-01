馬祖衛生局抽驗食材 龍眼農藥殘留超標

〔記者俞肇福／綜合報導〕連江縣衛生局9月展開例行食品安全抽驗行動，26件產品檢驗結果出爐，在抽檢蔬果的龍眼中，檢出農藥殘留超標，衛生局已追查來源，並移請基隆市衛生局辦理後續處理。

衛生局9月抽驗的食材中，包括生鮮蔬果9件、水產品4件、豆製品2件、蜜餞與瓜子類3件、咖啡粉5件、日本產製食品3件，共計抽驗26件產品。檢驗內容包括蔬果的農藥殘留、水產品的動物用藥、豆製品的二甲基黃、蜜餞及瓜子的甜味劑、粉類製品的真菌毒素。抽驗的龍眼中，被驗出有殘留農藥超標。

另外，衛生局啟動公共運輸場站及周邊賣場餐飲業專案、特色美食餐飲業專案及醃漬蔬菜販售業抽驗與稽查專案，並執行「校園午餐豆製品追蹤查核專案」，確保學童午餐食材安全無虞。專案稽查共查核3家業者餐飲環境，2家經限期改善後均已符合《食品良好衛生規範準則》；另抽驗13件食材與成品，檢測項目包含大腸桿菌、沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌、食品添加物，經檢驗全數合格。

連江縣衛生局長陳美金提醒，從外觀無法判斷農產品是否含農藥超標，選購當季且盛產蔬果，使用農藥較少，新鮮度較高，選擇口碑信譽較好的商家；選購農產品找具有產銷履歷、台灣優良農產品標章CAS、有機或吉園圃標章的產品，上述產品經過驗證與追蹤查核，能保障消費者食用安全，可追溯來源。

陳美金提醒，民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，電洽連江縣衛生局食藥暨綜合科0836-22095轉8881、8885。

