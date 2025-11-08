馬祖語國家語言生活節登場（1） (圖)

世界第20、台電女將邱品蒨今在屬超級300的南韓大師賽女單4強賽中，力戰70分鐘再先失首局後，最終以2比1逆轉打敗世界第122印尼的19歲新秀普拉蒂維（Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi）後，生涯首度闖進超級300決賽，明將與世界第24越南的阮垂玲爭冠！邱品蒨雖然世界排名比普拉蒂維高出近百名，但首度對上印尼新秀，第一局還是遇到不小的挑戰，一開始邱品蒨還以4比2、5比3領先，但隨即被對手攻出一波5比1攻勢後，讓邱品蒨以6比8落後，中場以9比11落後；休息過後，邱品蒨連下3分，雙方再度形成平手僵局，但在14比13時，對手打出一波關鍵的連續4分得分後，讓邱品蒨落入14比17劣勢中，最終讓她以19比21先失首局。幸好第二局起，邱品蒨逐漸熟悉了對手打法，雙方僵持到8比8時，邱品蒨打出一波3比1攻勢，中場取得11比9領先；但邱品蒨領先到14比11時，反被對手打出一波5比1攻勢，反以15比16落後，幸好邱品蒨連下4分反超，最終才以21比19辛苦的扳平。關鍵第三局，邱品蒨一開始還以2比4、3比5落後，幸好打出一波關鍵的連續6分得分後，澆滅了對手的士氣下，在10比7時又打出一

麗台運動報 ・ 14 小時前