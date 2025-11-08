馬祖語國家語言生活節登場（2） (圖)

其他人也在看
感念先烈用鮮血澆灌民主大樹 鄭麗文：再也不要有政治受難者
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者追思大會，她在致詞時感謝先烈，「你們用鮮血澆灌了這個土地，讓民主的花朵盛開；讓民主的樹苗長成大樹」鄭麗文喊話，「希望台灣未來不會再聽到『政治受難者』這五個字」。中天新聞網 ・ 9 小時前
印尼校園清真寺 17歲學生引爆50多傷
印尼北雅加達的1所高中，當地時間7號中午，校內的清真寺突然發生爆炸，造成50多人受傷送醫。警方表示，嫌犯是該校1名17歲的學生，正在醫院接受手術，至於犯案動機，仍有待調查。這是印尼首次有學校 遭到...大愛電視 ・ 16 小時前
2025年「天下永續公民獎」 中華電信勇奪冠軍殊榮
中華電信7日榮獲《天下雜誌》2025年「天下永續公民獎」大型企業服務業組第一名殊榮，更以推動AI人才培育與幸福職場文化，勇奪「天下人才永續獎」大型企業服務業第一名、及「親子天下友善家庭職場獎」，三項大獎彰顯中華電信以「數位平權、永續共榮」理念長期深耕ESG作為，廣獲各界肯定。工商時報 ・ 1 天前
鳳凰颱風來勢洶洶! 東石蚵農"固定棚架"盼減少災損
南部中心／綜合報導鳳凰颱風持續朝台灣逼近，往返東港和小琉球的船班，11月10日將提早在下午收班，11日、12日全面停航，在嘉義東石的蚵農，已經提前把蚵棚拖回，並把港邊的棚架固定好，就是希望減少颱風災損。民視 ・ 9 小時前
喊「2030年前癌症標準化死亡率降3成」 賴清德：難度很高才更值得努力
總統賴清德今（11/8）天下午出席第78屆醫師節慶祝大會，他在致詞時表示，癌症已連續多年位居國人十大死因第一名，近年來每年奪走超過5萬條寶貴生命，政府推動「癌症新藥基金」，協助需要新藥、但經濟較困難的病人，縮小治療落差，希望在2030年前將癌症標準化死亡率降低3分之1，「這是相當大的目標、難度很高，但正因不容易，才更值得努力。」太報 ・ 10 小時前
光寶創辦人宋恭源伉儷捐股設立恩慈愛鄉獎學金 扶助嘉義新港子弟
光寶科技集團創辦人宋恭源與夫人阮豊瑛心繫故鄉新港的教育，慨捐個人持有光寶科技股票15萬股（市值約新台幣2600萬元）委由新港文教基金會設立「恩慈愛鄉獎學金」，以「拔尖扶弱、教育均等」為理念，每年提供就讀嘉義高中、嘉義女中及嘉義高工符合資格新港兒女每人3萬元獎學金。8日在新港文教基金會舉辦首屆獎學金頒自由時報 ・ 13 小時前
五月天石頭老婆太辣！「僅靠長髮遮點」 大尺度自拍流出
五月天石頭老婆太辣！「僅靠長髮遮點」 大尺度自拍流出EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
鄭麗文出席白色恐怖受難者秋季慰靈 吳石、朱楓列名犧牲烈士
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席台灣地區政治受難人互助會所主辦的「2025年50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，不過由於該活動所定義的白色恐怖受難者中，我國處決的叛將與共諜吳石也被列入「犧牲烈士」之列，行前便充滿爭議，活動中也獻唱《安息歌》、《走向復興》，統派立場鮮明。中時新聞網 ・ 10 小時前
羨慕！魏哲家喊今年紅包加碼 員工領2.5萬
[NOWnews今日新聞]真的好羨慕！台積電董事長魏哲家今（8）日宣布，今年一樣準備了一個小禮物，但今年不是一樣的數字，今年特別從每人發2萬元紅包，加碼到2.5萬元，同時，今年不只台灣員工拿，連世界各...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
"全台最大旅展"首假日! 飯店業者推餐券.住宿券促銷
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導全台最大的旅展，ITF台北國際旅展，開展後遇上首個假日，百萬刷手一早就先打電話來下訂單！買氣超夯，飯店業者做好準備，餐券、住宿券，最低折扣打到低於一折，民眾樂撿便宜、業者瘋搶商機。民視 ・ 9 小時前
颱風鳳凰最快10日發布海警 估接近台灣強度減弱
（中央社記者余曉涵台北8日電）氣象署表示，颱風鳳凰不排除將會增強為強烈颱風，但經過呂宋島進入南海後，海氣條件不佳，預估會持續減弱，將以輕度颱風或中度颱風接近台灣，預計最快10日將發布海上颱風警報。中央社 ・ 10 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
悲！孤獨死26天才被發現 六都求救鈴裝設率不足５成
高齡化浪潮下，「孤獨死」現象日益頻繁，北市議員調查發現超過四成的「孤獨死」在過世三天後才被發現，最久甚至達二十六天。政府為此鼓勵獨居長者家中裝設緊急求救鈴，但六都中安裝率最高的新北市也僅達四成五，凸顯長者獨居安全出現嚴重隱憂。中天新聞網 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前