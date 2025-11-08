馬祖語國家語言生活節登場（3） (圖)

即時中心／廖予瑄、李美妍報導今（8）日國民黨新任黨主席鄭麗文受邀出席「白色恐怖秋季慰靈大會」，在馬場町紀念公園哀悼五〇年代白色恐怖時期的政治犯，沒想到，卻傳出活動有「紀念共諜吳石等人」的流程。因此她也在活動後接受聯訪時回應，自己在活動邀請及現場活動的海報中，都沒有看到吳石的名字，並指出，「吳石不是政治犯」，因此活動也未曾將他當成主要祭祀的對象。今日鄭麗文出席舉辦超過30年的「白色恐怖秋季慰靈大會」，沒想到卻遭受外界曲解，指稱其為「悼念吳石的活動」。對此，鄭麗文受訪時表示，自己在活動邀請、現場活動的海報及所有的資訊中，「都沒有看到有提到吳石。」鄭麗文強調，這場活動是為了祭悼在戒嚴時期，因為自己的政治信仰及思想，而坐了政治黑牢，甚至是完全無辜，卻因冤案、假案、錯案而身陷囹圄的台灣人、外省學生，「原則上跟吳石無關。」吳石等共諜，當時懷有中國共產黨所指派的任務在身，因此潛入台灣並意圖顛覆，還為中方執行情報工作，因此鄭麗文進一步說明，「包括吳在內的中國間諜並不是政治犯」，她重申，「這個活動舉辦超過30年，從來沒有用來紀念吳石。」此外，鄭麗文也說，自己曾為主張台獨，以及言論自由努力過，「之所以有這些政治冤獄，就是因為對於政治主張不一樣，但不能因為不一樣，就要刀刃相見，應該可以用和平的方式來解決兩岸之間的問題。」最後，在鄭麗文離開現場前，突然有一堆中配跑出來搶著與她合照，甚至還有中配直接表明，「自己來自南京」；在鄭上車前，更有民眾朝她大喊，「台灣的希望在妳身上！」原文出處：快新聞／鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象 更多民視新聞報導「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議

民視影音 ・ 10 小時前