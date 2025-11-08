馬祖語國家語言生活節登場（3） (圖)

其他人也在看
鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象
即時中心／廖予瑄、李美妍報導今（8）日國民黨新任黨主席鄭麗文受邀出席「白色恐怖秋季慰靈大會」，在馬場町紀念公園哀悼五〇年代白色恐怖時期的政治犯，沒想到，卻傳出活動有「紀念共諜吳石等人」的流程。因此她也在活動後接受聯訪時回應，自己在活動邀請及現場活動的海報中，都沒有看到吳石的名字，並指出，「吳石不是政治犯」，因此活動也未曾將他當成主要祭祀的對象。今日鄭麗文出席舉辦超過30年的「白色恐怖秋季慰靈大會」，沒想到卻遭受外界曲解，指稱其為「悼念吳石的活動」。對此，鄭麗文受訪時表示，自己在活動邀請、現場活動的海報及所有的資訊中，「都沒有看到有提到吳石。」鄭麗文強調，這場活動是為了祭悼在戒嚴時期，因為自己的政治信仰及思想，而坐了政治黑牢，甚至是完全無辜，卻因冤案、假案、錯案而身陷囹圄的台灣人、外省學生，「原則上跟吳石無關。」吳石等共諜，當時懷有中國共產黨所指派的任務在身，因此潛入台灣並意圖顛覆，還為中方執行情報工作，因此鄭麗文進一步說明，「包括吳在內的中國間諜並不是政治犯」，她重申，「這個活動舉辦超過30年，從來沒有用來紀念吳石。」此外，鄭麗文也說，自己曾為主張台獨，以及言論自由努力過，「之所以有這些政治冤獄，就是因為對於政治主張不一樣，但不能因為不一樣，就要刀刃相見，應該可以用和平的方式來解決兩岸之間的問題。」最後，在鄭麗文離開現場前，突然有一堆中配跑出來搶著與她合照，甚至還有中配直接表明，「自己來自南京」；在鄭上車前，更有民眾朝她大喊，「台灣的希望在妳身上！」原文出處：快新聞／鄭麗文悼念「共諜」？遭轟敵我不分 急澄清：吳石非主要祭悼對象 更多民視新聞報導「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議民視影音 ・ 10 小時前
共諜案件屢輕判 檢察官籲建構法界國安法制共識
（中央社記者吳書緯台北8日電）近年屢發生共諜、國安案件遭判無罪或輕判，引發社會議論。檢察官林達今天表示，目前普通刑事法庭，缺乏足夠專業國安法官承審，除增設國安專庭，也應展開國安法制研究學門，建構法界對國安法制的共識，並應用到判決實務基礎。中央社 ・ 9 小時前
跨越時空的宇宙呼喚 澳洲博物館蒐集民眾留言 2027年要送進太空
如果你有機會向宇宙發出一則訊息，你會說什麼？ 澳洲雪梨「動力博物館」（Powerhouse Museum）與美國麻省理工學院（MIT）合作，邀請對太空充滿興趣的人們參與「Humans」計畫，錄下想對宇宙說的話。兩年後，這些聲音訊息將被發射到太空中。 孩子們對活動充滿興趣，紛紛錄下自己的疑問或介紹人類的特質。事實上，這項由麻省理工學院發起的全球計畫，已涵蓋超過80個國家、65種語言。最終，這些聲音訊息將被轉化為「深空廣播訊號」，並刻錄在一片8吋晶圓上，預計於2027年發射進入太空。全球民眾可於2026年1月前上網參與，留下想對宇宙說的話。 這項活動旨在向1977年「航海家一號」（Voyager 1）探測器任務致敬。當時的探測器攜帶「航海家金唱片」（Voyager Golden Record），收錄地球的影像與聲音，展現人類文明與生命的多樣性。而2027年也將迎來航海家探測器發射50周年紀念。Yahoo奇摩（國際通） ・ 20 小時前
英中外長通話 中方籲「加快解決」緊迫問題
（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）6日與中國外交部長王毅通話，中國外交部發布的談話紀要稱王毅是「應約」通話，王毅並側重就「加快解決」影響雙邊關係的「緊迫問題」表明立場。中央社 ・ 19 小時前
遭疑追思共諜挨轟「不分敵我」 鄭麗文：國共主張不一也無須自相殘殺
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但遭質疑「追思共諜」。台北市長蔣萬安稍早表態，「應該紀念捍衛中華民國的前輩」。對此，鄭麗文回應，「那當然！蔣市長講的也沒有錯。」鄭麗中廣新聞網 ・ 10 小時前
挑戰霍楚 斯特凡尼克宣布參選州長 以可負擔性為競選主軸
共和黨籍聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)7日宣布參選紐約州州長，將在2026年的州長選舉中挑戰民主黨...世界日報World Journal ・ 13 小時前
韓國2大工會首爾市區集會 喊週工作4.5天
（中央社首爾8日綜合外電報導）韓國2大公會「韓國勞總」、「民主勞總」今天分別在汝矣大路、東大門設計廣場（DDP）附近進行示威集會，其中韓國勞總喊出每週實行4.5日工作制；民主勞總則爭取勞動基本法。中央社 ・ 10 小時前
《96分鐘》票房破2億成年度冠軍 林柏宏金馬遺珠不遺憾「有種也入圍的感覺」
國片《96分鐘》累積票房正式突破2億元，成為2025年度台灣電影票房冠軍。為實現對粉絲的承諾，《96分鐘》今（8）日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
昔爆偷吃人夫、今未成年飲酒 《第一戰隊五獸者》19歲混血新星遭解約
日本女星、19歲混血萌妹今森茉耶，先被《週刊文春》爆出與演員淺井宏輔不倫，引發粉絲譁然。今（8）日，其經紀公司「seju」發出聲明，宣布與其解約。而《第一戰隊五獸者》製作公司東映也發表聲明表示「今森茉耶未滿20歲飲酒，因此決定將她退出後續作品。」太報 ・ 11 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 13 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 20 小時前