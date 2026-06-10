馬祖近千旅客因大雨影響海空航班滯留 軍機疏運

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（中央社記者潘欣彤連江縣10日電）受滯留鋒面及西南氣流影響，馬祖8至9日大部分班機暫停起降，台馬交通船則因浪大停駛，近千名旅客滯留馬祖。今天已啟動軍機疏運作業。

連江縣政府新聞資料指出，8至9日因天候影響，北竿機場全日班機暫停起降，南竿機場僅降落2架次，「新臺馬輪」等台馬海上交通停航。至9日傍晚止滯留旅客約950人。今天啟動軍機疏運作業，馬祖航空站原提出6架次，但受軍機起飛地屏東地區降雨影響，以及南竿機場有日落後飛機不能起降限制，今日可望起降4架次。

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營運台馬交通船「新台馬輪」的航商全港通航業今天上午公告，今天晚間從基隆港開往馬祖，明天上午從馬祖返回基隆港的航班，正常開航。

連江縣政府交通旅遊局以訊息回覆中央社記者，至今天中午止，現場滯留旅客約500餘人，4架軍機可疏運280人次，加上立榮、華信航空公司班機空位，以及明天上午從馬祖至基隆的的新台馬輪船班，滯留旅客預計明日上午前即可大致疏運完畢。

南竿機場從今天清晨起，即湧進大量旅客等候回台班機，許多民眾臉上難掩焦急情緒，但仍耐心等候。現場秩序大致良好，至下午2時止，並無推擠或鼓譟情形。（編輯：林恕暉）1150610