馬祖鐵甲元帥點戲 跨海來台演出

〔記者俞肇福／綜合報導〕由御甲戲園與國光劇團攜手打造的京劇製作「與神同行—元帥點戲」，昨天(8日)於台灣戲曲中心大表演廳壓軸演出《四郎探母》。在前一日《珠簾寨》演出獲得觀眾一致好評後，昨日再度吸引眾多戲曲愛好者進場，現場氣氛熱烈，掌聲不斷。

連江縣長王忠銘、連江縣議會議長張永江、立法委員陳雪生皆親臨觀賞本場演出，曾協助推動馬祖離島特考的考試院長黃榮村亦到場支持，與觀眾一同欣賞，見證馬祖地方藝文成果在國家級舞台的精彩呈現。

廣告 廣告

王忠銘表示，「與神同行—元帥點戲」週六、週日演出，7日因前往高雄衛武營參與馬祖心情記事Ⅶ《拍楸》，無法觀賞，今日全程觀看《四郎探母》，整體表現令人驚豔，鄉親的表現完全看不出是素人演出，無論唱腔、身段、情感詮釋，都展現高度專業水準，讓人深受感動。

陳雪生指出，芹壁擺暝文化祭結合傳統戲曲，讓地方信仰與文化以當代劇場形式重新呈現，是相當難得的文化實踐，特別感謝國光劇團專業演員投入指導，讓馬祖在地素人演員得以站上國家級舞台，並有如此成熟、精緻的演出成果。

張永江則強調，從排練階段開始，愛看戲的芹壁村鐵甲元帥便親自坐鎮，全程關注排演過程，成為演出背後重要的精神力量，其中東引的女兒林庭瑜所飾演的鐵鏡公主，林昱慈所飾演的楊宗保，更是讓人讚賞，鄉親們在觀看的過程，也不自覺被她們兩位姐妹給圈粉。

文化處長吳曉雲表示，本次演出最大的亮點，在於舞台主角並非職業京劇演員，而是由長期深耕在地、利用工作之餘持續苦練京劇的芹壁村民所組成，也讓戲劇不只是表演，更融入地方信仰與情感，使傳統藝術展現出有溫度、有生命力的舞台魅力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

李千娜發言惹議！文總緊急宣布《WE ARE》除夕演出「適當調整」

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

高市早苗獲壓倒性勝利！矢板明夫曝3大主因

歷史性大勝！高市早苗「冬季奇襲」奏效 率自民黨衝破2/3門檻

