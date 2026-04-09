馬祖首宗殺人棄屍案！建築工陳屍蝴蝶谷「爛到認不出」 檢鎖定「神祕利刃」逮人

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向來平靜的離島馬祖傳出兇殺命案。資料照片

一名家住馬祖北竿塘岐村的王姓男子，自農曆春節期間便離奇失聯，直到3月下旬才被搜救人員發現陳屍於蝴蝶谷附近草叢。由於遺體損毀嚴重且明顯腐敗，導致第一時間指紋難以辨識，檢警隨即成立專案小組密集蒐證，並成功查扣疑似作案用的關鍵利刃。昨（8）日檢方訊問涉案嫌犯後，認定其涉犯傷害致死罪嫌重大，且有勾串、滅證與逃亡之虞，於今日向法院聲請羈押禁見獲准。

向來平靜純樸的連江縣北竿鄉，驚傳首宗罕見的殺人棄屍命案。一名家住北竿塘岐村、從事土木工程的王姓男子，自農曆春節期間便與外界失去聯繫。因村長多次通知其領取贈酒未果，於3月23日通報失蹤，警方隨即展開大規模搜索。

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3月25日下午，搜救人員在塘岐往橋仔路段、懷道樓下方的「蝴蝶谷」附近草叢中，發現一具已明顯腐爛、損毀嚴重的遺體，導致第一時間難以透過指紋辨識身分。檢警隨後採集跡證比對，並於3月29日進行解剖以釐清死因。

連江地檢署隨即成立專案小組，由主任檢察官指揮密集蒐證，並成功查扣疑似作案的關鍵刀具1支。警方於昨日（8日）查獲涉案嫌犯，檢方認定其涉犯傷害致死罪嫌重大，且因其有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，加上所犯為最輕本刑5年以上的重罪，向法院聲請羈押禁見，於今日獲准。

雖然檢警尚未正式回應相關細節，但地方傳出王男疑似因好心讓一名通緝犯借住家中，卻不幸慘遭殺害。傳聞指出嫌犯在犯案後，甚至疑似假冒王男身分前往南竿活動，相關疑點仍由檢警調查釐清中。



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