馬祖4柴油發電機組吊裝定位 王忠銘：奠定最穩固基礎

台電協和發電廠珠山分廠4日舉辦「4部新發電機組吊裝定位典禮」，象徵馬祖供電建設邁向新的里程碑。（圖／連江縣政府）

珠山分廠增設4部2000瓩柴油機組，將以模組化、低震動、低噪音、高效率為核心設計。（圖／連江縣政府）

馬祖地區用電量近年隨著人口移入、觀光發展、產業擴張持續攀升，為因應未來電力需求並強化供電穩定度，台電協和發電廠珠山分廠積極推動新設4部2000瓩柴油發電機組。今（4）日於珠山分廠舉辦「4部新發電機組吊裝定位典禮」，象徵馬祖供電建設邁向新的里程碑。

連江縣長王忠銘、連江縣議會議長張永江一同出席典禮，並由士林電機總經理吳聰明、協和發電廠珠山分廠主任林宗漢說明機組規畫、運輸、吊裝流程。王忠銘表示，新機組預計於明年上半年加入系統試運轉，正式商轉後將有效提升南竿、北竿兩島的供電穩定度，並作為未來10年電力需求成長的關鍵基礎。

廣告 廣告

王忠銘指出，珠山電廠自15年前正式啟用後，以51.79億元經費、4部3850瓩柴油機組投入商轉後，便一路肩負起南北竿兩島的供電重任。從觀光旅遊蓬勃發展，到公共建設陸續啟動，馬祖能有今日的進步，珠山電廠功不可沒。

他回憶當年揭牌情景，如今再次見證新機組吊裝，更深刻感受到馬祖的改變與成長。「這4部新的柴油機組，不只是設備升級，更是延續15年前承諾、邁向未來10年最重要的基礎建設。」

近年來，由於重大交通工程推動、馬祖酒廠二廠新建、仁愛147示範住宅入住、民間旅宿與商業空間持續增加，地區用電需求平均每年約成長3.78％。根據評估，2035年尖峰負載可能達到1.7MW，供電能力勢必需要提前布建。

珠山分廠表示，本次增設4部2000瓩柴油機組，將以模組化、低震動、低噪音、高效率為核心設計，不僅提升運轉彈性，也讓地區供電安全性大幅提高。典禮現場亦安排吊裝作業展示，象徵新機組正式進入定位階段。

待新機組正式投入運轉後，過去長期負責地區供電的志清發電廠轉為備役，未來也可能規畫轉型為文創展示空間。縣府將與台電協調活化使用方式，預計打造為記錄馬祖近代發電史的展覽基地，兼具教育意義與文化保存價值。

連江縣長王忠銘、連江縣議會議長張永江一同出席典禮，並由士林電機總經理吳聰明、協和發電廠珠山分廠主任林宗漢說明機組規畫、運輸、吊裝流程。（圖／連江縣政府）

王忠銘特別感謝士林電機、台電協和發電廠珠山分廠全體同仁的努力，無論是專業規畫、設備抵達或吊裝工程，每一個環節都需要高度配合與精準執行。他指出，馬祖因氣候多變與地理特性，機組運輸與安裝都比本島更具挑戰，更凸顯團隊的專業與用心。

王忠銘說，未來縣府將持續與中央單位密切合作，確保馬祖供電、交通、住宅、醫療等基礎建設穩健推進。「讓馬祖走得更穩，是政府最基本也最重要的責任，未來我們仍會一步一腳印，讓島上每一盞燈，都能照得更久、更亮、更暖。」

更多中時新聞網報導

不夠欠揍 琟娜被A-Lin點燃中二魂

HBL》南湖準絕殺彰縣成功 鎖定12強席位

陳漢典、LuLu見習《喜事》變客串