馬祖4鄉長選情 東引戰況最激烈

連江縣4鄉5島，歷經36年戰地政務，多為深藍鐵票區，民國115年地方公職人員選舉除了縣長、縣議員外，尚有南竿、北竿、東引及莒光等4鄉長選舉，其中東引鄉長林德建2任將屆滿，成此次選舉激戰區，備受地方關注。據傳聞，前東引鄉長馮印樂、東引鄉民代表林宇超有意競選下屆鄉長。但馬祖地理位置特殊，家族動員及旅台鄉親仍是勝選關鍵。

林德建連任2屆，依法不得再選，使得東引成為4鄉中唯一沒有現任優勢的選區。地方人士指出，潛在參選人包括馮印樂與林宇超。馮印樂曾任鄉長，熟悉地方建設，具有一定基層實力；林宇超則以年輕、行動力獲青睞，兩人若正式投入，勢必展開一場「過去與未來」路線的對決。

除政治資歷外，東引選情還受制於人口結構。全鄉僅約千餘人，但旅台鄉親占比高，返鄉票向來是決勝關鍵。地方人士分析，「東引的選舉不只是政見對決，更是家族、宗親、同鄉會之間的動員戰。」

南竿鄉長林志東、北竿鄉長吳金平及莒光鄉長陳樂禮具連任優勢。南竿因為是連江縣行政中心，建設量大、行政資源集中，亦是此次選舉關注焦點，但南竿、北竿及莒光3鄉尚未傳出明確競爭者，待選舉日逼近會更趨明朗。

馬祖鄉親說，雖馬祖屬於深藍鐵票區，現任4鄉長都是國民黨籍，但近年來各鄉都有年輕族群返鄉，使地方選舉呈現更多變化，4鄉長選舉早已拉開序幕，除了宗親、家族等因素外，青年族群、旅台鄉親投票狀況都將影響最終選舉結果，後續仍待觀察。