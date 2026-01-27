「馬祥厚運」來新北！「金馬熊讚」在臺北 雙北春聯諧音梗拚創意搶佔民心

新北市長侯友宜今早（27）在市府「開箱春聯」，細數歷年以生肖為靈感發想的春聯、紅包，創意結合生活感的祝福「諧音梗」，年年驚喜不斷。（李育嫺攝）



臺灣人到底有多愛「諧音梗」？為迎接2026馬年的到來，雙北市府不約而同以創意春聯為新年揭開序幕，注入滿滿祝福與巧思。新北市秘書處今天（27日）舉辦「馬年春聯福袋發布記者會」，由市長侯友宜親自發表今年春聯主題「馬祥厚運」，台語諧音「馬上好運」，象徵好運立刻到位、喜氣滿滿。臺北市長蔣萬安與議長戴錫欽日前親筆揮毫「金馬熊讚」春聯，台語念作「今嘛最讚」，趣味又接地氣！雙北聯手為市民送上最具代表性的祝福，陪大家熱鬧迎新春。

侯友宜開心分享，每年春聯都巧妙結合生肖諧音與市政願景，今年「馬祥厚運」意涵雙重：「祥」象徵吉兆與福氣，「厚運」代表深厚圓滿的祝福，涵蓋財運、事業、健康與家庭幸福。台語念法不僅是「馬上好運」，也有「最好運」的含義，傳遞馬年萬象更新、福氣到來的美好期盼。現場也同步推出設計感十足的「馬上賺錢」新春福袋，以旋轉木馬結合錢幣元素為主視覺，象徵「轉錢＝賺錢」，搭配「馬轉錢」的台語諧音「欲賺錢」，邀請市民「到新北轉（賺）一圈」，轉出好運、財運滾滾來。

新北市長侯友宜今（27）在市府主持「春聯開箱」，與林口區百歲人瑞（右二）、經發局長盛筱蓉（右一）、秘書處長祝惠美（左一）一同現場揮毫，喜迎馬年新春。（李育嫺攝）





新北秘書處長祝惠美補充，即日起到2月26日，市府大廳以馬年為主題打造迎春布置，最大亮點是高達3公尺的「巨型絨毛元寶馬」、吸睛又喜氣。現場採用可重複使用的燈箱與木架材質，落實環保理念，並融入野柳女王頭、平溪天燈、淡江大橋、第二行政大樓等新北意象，民眾還可透過手機感應景點圖案連結專屬網站，輕鬆規劃走春行程，一站式體驗城市魅力與年節氛圍！活動最新資訊可到「我的新北市」查詢。





而在臺北市方面，先前舉辦的「丙午迎新春聯揮毫大會」也廣受好評，由市長蔣萬安與議長戴錫欽共同出席，攜手文化局長蔡詩萍與10位小書法新秀登台揮毫，場面溫馨感人。蔣市長親寫「氣」字，象徵「台北添瑞氣」，戴議長則揮毫「駿」字，寓意「駿馬報豐年、奔騰向前」。戴錫欽透露，這次活動與中華民國書學會共同主辦，邀集超過50位書法家及10位書傳生參與現場揮毫，更安排民權國小弦樂團與聲樂家簡文秀現場演出，文化氛圍濃厚、年味十足！戴錫欽特別感謝書法名家張品茂大師長年推廣傳統書藝，讓書法文化代代相傳。

據了解，雙北市府每年春節前夕，悉心規劃創意春聯與文化活動，讓市民免費索取春聯，不僅收穫祝福、更從中感受節慶的人文氣息！從市府大廳到社區，春聯不只是節慶裝飾，更是傳遞出市府的心意，將祝福送到每位民眾手中，市民朋友不妨邀請親朋好友共襄盛舉、提前「走春」，共同迎接嶄新的「馬」年。

