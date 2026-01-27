馬祥厚運 新北馬年春聯亮相

新北市長侯友宜二十七日揭曉「馬祥厚運」春聯，以及「馬上賺錢」福袋。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

迎接二０二六馬年到來，新北市政府二十七日舉行春聯福袋發布記者會。市長侯友宜揭曉「馬祥厚運」春聯及「馬上賺錢」福袋，祝福大家「馬祥厚運（馬上好運）、運馬祥厚（運馬上好）、厚運馬祥（好運馬上）」，好運發發發，安「駒」樂業賺大錢。

侯友宜表示，他上任以來從「豬福滿滿」到「馬祥厚運」，市府每年極盡巧思推出國台語別具意義的新北春聯，不僅給市民滿滿的祝福，也象徵著對新年的期許及盼望。今年「馬祥厚運」春聯由在地青年書法家楊承叡與設計師王景民攜手創作。從國語意涵上，「祥」代表吉兆與福氣，「厚運」字面代表著滿滿豐厚的祝福；台語音同「馬上好運」，祝大家新年「好運馬上來」。

新北市長侯友宜揭曉「馬祥厚運」春聯及「馬上賺錢」福袋。（記者蔡琇惠攝）

記者會上，侯友宜與百歲人瑞沈軏及秘書處長祝惠美、經發局長盛筱蓉一同揮毫「安駒樂業」四字，期許市政順利推進如駿馬奔馳，市民安居新北。

新北市秘書處表示，即日起週一至週五上班時間在市府一樓西側服務台及全市二十九個區公所開放民眾索取春聯；福袋配合市政活動及春節走春行程發送，相關資訊將公告於「我的新北市」官網。

此外，「二０二六新北年貨市集」一月三十一日至二月一日在中和四號公園登場，集結四十攤年貨業者，並推出年貨拍賣會等活動；另推出「線上年菜特惠組」八八八元及二八八八元兩種價位，限量八十八組，二十八日中午十二時於ＫＫＴＩＸ開放預購，詳情請上「來新北逛菜市」臉書查詢。