「馬祥厚運」春聯及「馬上賺錢」福袋 祝福新北市民厚積幸福





為迎接2026年馬年到來，新北市長侯友宜今(27)日親自發布新出爐的「馬祥厚運」春聯，向市民傳遞滿滿的新年祝福。由新北青年書法家楊承叡與設計師王景民攜手創作的新北「馬祥厚運」春聯，以吉祥詞意與台語巧思，為新春注入滿滿祝福。

從國語意涵來看，「祥」代表吉兆與福氣，「厚運」代表的是深厚而全面的祝福，不只是財運好、事業順，也祝福大家平安健康、家庭幸福，祝福馬年萬事順心、好運滿載。而台語諧音為「馬上好運」、「要最好運、也最好運」，象徵馬年來臨，好運即刻到位、財運福運齊至，寓意「馬年最好運」。

同步亮相的「馬上賺錢」新春福袋，以旋轉木馬結合錢幣為主視覺，特別設計成可以轉動，象徵「轉錢=賺錢」，呼應台語中「馬轉錢」即「欲賺錢」的吉祥諧音，寓意新的一年財運流轉、生生不息。馬匹造型上更特別貼上10元硬幣，象徵「馬上有錢」，祝福民眾新年一開始就財氣到位。

隨著福袋的轉動，畫面動線串聯新北從日到夜的山海城風貌(野柳、淡江大橋、平溪)，邀請全民「到新北轉(賺)一圈」，不僅感受城市魅力，也祝福大家「馬上賺錢、一路順行」。福袋背面則以三隻奔馳的馬與馬蹄圖樣組成「驫」字意象，象徵市政建設加速推動、馬不停蹄、步步向前，同時寓意馬蹄生金，祝福市民馬到成功、財源廣進。

值得一提的是，市長自上任以來，始終以「安居樂業」作為施政核心，此次特別由市長跟百歲人瑞及秘書處長、經發局長一起開筆揮毫「安駒樂業」四字，以「駒」寓意駿馬奔馳、城市前行，象徵市政穩健推進、成果逐步累積，陪伴市民迎向安定、幸福的好日子。

新北市政府表示，期盼透過「馬祥厚運」春聯及福袋，將祝福送進每一位市民手中，陪伴大家在新的一年中轉動好運、厚積幸福，共同迎向豐盛富足的馬年。即日起，週一至週五上班時間在市府1樓西側服務台開放民眾索取春聯，此外，新北市29個區公所也歡迎民眾就近前往索取，福袋則是配合市長的市政活動及春節走春行程發送，相關資訊將公告於「我的新北市」官網。

經發局長盛筱蓉表示，2026新北年貨市集於1月31日至2月1日在中和四號公園登場，集結40攤年貨業者，並推出年貨拍賣會等活動。另推出「線上年菜特惠組」，888元及2,888元兩種價位，限量88組，1月28日中午12點於KKTIX開放預購，詳情請上「來新北逛菜市」臉書查詢。

秘書處長祝惠美表示，本府自1月26日至2月26日在市府大廳規劃馬年主題布置，特別打造高達3公尺的「巨型絨毛元寶馬」，另採用可重複利用的木架燈箱，減少一次性材料使用，落實環保與永續理念，燈箱布置融入野柳女王頭、平溪天燈、淡江大橋與即將啟用的第二行政大樓等城市元素，市民朋友可以手機感應景點圖案即可連結至專屬網站，認識新北在地特色與周邊景點，同時輕鬆規劃走春行程，邀請民眾春節期間前來拍照打卡，共同迎接嶄新的一年。

