馬福樂事歡樂宜蘭年 馬年紀念紅包限量發售 馬年春聯免費索取

▲馬年紀念紅包發售說明會來賓合影。

【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭縣政府今（29）日發表「2026歡樂宜蘭年」馬年紀念紅包及春聯的設計圖樣，以「馬福樂事」為主題，與 Marvelous（奇妙、精彩）的諧音結合，主視覺由成功國小美術班學生共同創作，馬年紀念紅包即日起至115年2月6日限量預售發行，同時也開放免費索取馬年春聯，並邀請全國民眾115年2月16日除夕夜來宜蘭中興文創園區迎新年、拿紅包！

發表會特別邀請由國中小學生所組成的「M&Ocean」樂團擔任表演嘉賓，他們正努力籌募圓夢基金參與美國音樂節，表演以童真、勇氣與創意，帶來活力十足的演出，用行動詮釋「勇敢追夢」的精神，充分與馬年主題想強調的生命力與希望相扣合。

▲林茂盛代理縣長說明馬年以「馬福樂事」為主題。

接續由代理縣長林茂盛揭曉馬年紀念紅包及春聯設計成果，林代理縣長表示，邁入第33年的歡樂宜蘭年，是宜蘭縣凝聚常民生活的與節慶精神的重要活動，今年主視覺以「馬福樂事」為主題，是由成功國小美術班學生共同創作，透過孩子的創意與藝術能量，以繽紛色彩與活力奔騰的白馬，代表勇氣、前進與突破；紀念紅包的立體馬結合存錢筒功能，讓民眾DIY摺出象徵財源滾滾來的存錢筒，透過紅包傳遞「福氣在路上、馬上有錢、好事接連來」的祝福，期盼大家在新的一年勇往直前，收進的不只是紅包，更是滿滿的美好與樂事，一起迎向精彩不凡的Marvelous馬年！

馬年紀念紅包即日起至115年2月6日止開放訂購，每份45元，購買達200份以上，每份優惠價40元，數量有限售完為止，歡迎民眾到宜蘭美術館、宜蘭縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場及中興文創園區服務台現場購買，或電洽03-9322440分機373、371；網路訂購可至2026歡樂宜蘭年生肖紀念紅包販售網站https://2026yilanyr.hiweb.tw/申購，詳細訂購辦法請至宜蘭文化局官方網站https://www.ilccb.gov.tw查詢。

▲宜蘭縣府推出的2026馬年紅包。

生肖屬馬的民眾可於114年12月29日(一)起至宜蘭縣史館官網 https://yihistory.e-land.gov.tw/ 申請免費索取紀念紅包（數量有限，額滿為止）或電洽03-9255488分機5015陳先生；馬年春聯同步開放民眾免費索取，索取地點與紀念紅包販賣地點相同（每人僅限領1份，數量有限，索完為止）。

此外，「2026歡樂宜蘭年」除夕晚會將於2月16日盛大登場，活動內容滿滿年味豐富多元，包含精彩表演、馬吉市集及台語闖關遊戲等。縣府邀請全國民眾齊聚中興文創園區，參與起爐祈福儀式、拿紅包等傳統活動，共同迎接嶄新一年，歡度熱鬧溫馨的農曆跨年夜。(照片記者林明益翻攝)