馬秀娟藝結古玉 賦予玉石神韻靈動

自古民間相信玉能護身、驅邪，代表著正氣和靈性。不過，古玉的呈現大多以收藏品模式或簡單的中國結來佩戴，但看到馬秀娟手工創作的〈藝結古玉〉後才驚訝發現，原來古玉也可以創新與現代方式表現古玉的美與真，成為別具風格的藝術飾品。

馬秀娟說她十分喜歡古玉的靈動之氣，但現在的古玉都只能在櫥窗待價而沽，於是動了將古玉成為現代藝術飾品的心念。她說自己喜歡四處看古玉，每次買到心儀的古玉後就開始構思設計的款式，有些古玉可以穿洞綁上，但有些古玉並無孔可穿，如果刻意穿孔便會破壞古玉的美觀，所以如何讓古玉以符合它本身的形態來創造，還給它最真實、唯美的面貌，是馬秀娟創作的精髓及靈魂。

廣告 廣告

做為〈藝結古玉〉的配件中國結在印象中常常是了無新意，甚至俗不可耐。直到現場看到馬秀娟示範〈藝結古玉〉的編織及製作過程才明瞭她的深刻涵意。她說，傳統中國結材質過軟，無法表達她心中的每塊獨一無二古玉的特色與風格，於是她利用三秒膠在結線（或結繩）上打上濃膠，使它產生類似軟鋼絲的效果，卻有中國結的本質，創造出每件都是獨一無二的藝術品。

浸淫「藝結古玉」30年的馬秀娟應是「藝結古玉」的原創者，更是「淘」古玉的能手，造型愈是稀奇、別具神韻內涵的古玉她愈愛蒐集。她曾在輔仁大學開過個展，但手工的產量實在太少，又有不少忠實的粉絲收藏，近年來已經不曾開過個展，唯一公開展示少量作品也只有在台北市中正區寧波西街4號的「天真軒藝品」。有興趣的民眾不妨走一趟「天真軒」，欣賞馬秀娟兼具神來之手與蕙質蘭心的藝術創作。