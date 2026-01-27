馬筱梅下月臨盆！親媽飛中照顧大S兒女 返台計畫做這事

馬筱梅母親近日到中國幫忙照顧孩子。（圖／翻攝自微博）





中國富商汪小菲與已故女星大S（徐熙媛）曾有過一段婚姻，2024年汪小菲與台灣網紅馬筱梅（Mandy）再婚，將於下月迎來兩人的第一個寶寶誕生，如今臨盆進入倒數，Mandy母親近日也飛往中國幫忙照顧。

大S離世後所留下的一雙兒女玥兒、箖箖現由生父汪小菲及其二婚妻子Mandy照顧，近日汪小菲母親張蘭在社群曬出一段愛孫放寒假到北京團圓的影片，只見她帶著兩個孩子一起到戶外活動，並配文寫下：「拍的不是照片，是幸福，是快樂，只想留住幸福跟快樂。」不難看出與兒孫團圓的喜悅。

大S兒女到北京放寒假。（圖／翻攝自微博）

而即將在下月生產的Mandy，不時會在社群分享孕期日常，近期她透露將返台生產、做月子，並計劃在生產前一天先到美髮店洗頭、做美髮，希望可以以漂亮的模樣生產，而Mandy母親近日也從台灣飛往中國協助照顧小孩，「我親娘也來了呀，楊阿姨（保母）也在啊，婆婆年紀大了嘛，帶的時間不可能一整天。」



