馬筱梅快生了！汪小菲突失控暴走 隔空開嗆抖音高層

馬筱梅即將臨盆，汪小菲卻突然發文開嗆抖音高層。（圖／翻攝自馬筱梅IG）





汪小菲與大S（徐熙媛）離婚後，在2024年二婚馬筱梅（Mandy），並且即將再度當爸。然而，他近日再度暴走，發文槓上抖音高層李亮，掀起網友熱議，更直呼「汪小菲又開始了，抖音李亮這是被纏上了。」

汪小菲近日無預警開嗆李亮，提到對方妻子也是台灣人，「李亮同學，你那麼正義，那麼愛國，請您把您的台灣老婆和孩子帶回北京」、「咱們在台灣不都是陸配嗎？你拿了台灣的陸配簽證嗎」，更質問「你這麼多年看了台灣媳婦，在某音，你都幹嘛了？」

汪小菲在微博開戰李亮。（圖／翻攝自微博）

事實上，汪小菲和李亮過去因為大S病逝後，前婆婆張蘭因為屢次藉著話題炒作，尤其乾兒子夏健更是造謠大S骨灰從日本返台，是由汪小菲出資的，事後抖音官方將「張蘭．俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」等，還有汪小菲及夏健的帳號全封禁。

針對封禁事件，抖音副總裁李亮指出，張蘭與汪小菲帳號之所以被封，是因為造謠，包機公司也發聲澄清，讓抖音官方認定該訊息為惡意謠言，因此連帶對相關帳號進行懲處，以防止類似事件再度發生。



