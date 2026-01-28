馬筱梅懷孕8月曬孕婦寫真 一身薄紗透視禮服露香肩

馬筱梅在社群分享孕肚照片。（翻攝自ig）

馬筱梅（Mandy）與汪小菲於2024年登記結婚，婚後生活備受關注，目前已進入懷孕後期的她，近來透過社群平台分享孕期點滴，持續引發網友熱議。日前，馬筱梅在Instagram上傳一段拍攝孕婦寫真的側拍花絮影片，畫面曝光後迅速吸引大批粉絲朝聖，不少人湧入按讚與留言，討論度居高不下。

從影片中可見，馬筱梅身穿一襲米色薄紗禮服，整體設計優雅又不失柔美。禮服採斜肩剪裁，露出單側鎖骨與香肩線條，腹部則以半透明薄紗呈現，讓圓潤的孕肚若隱若現，充滿溫柔氛圍。她留著一頭大波浪長捲髮，自然垂落於肩背之間，搭配精緻卻淡雅的妝容，整體造型清新動人。拍攝過程中，馬筱梅以雙手輕輕捧著孕肚，臉上掛著淡淡微笑，氣色紅潤，四肢依舊纖細，展現準媽媽特有的幸福光采。

除了分享畫面，她也在貼文中透露此次拍攝進行得相當順利，直言過程出乎意料地有效率，「昨天一個半小時就拍完照片的花絮，最快速收工的我們。」簡短文字中流露出輕鬆愉快的心情。貼文曝光後，不少網友紛紛留言祝福，直誇她狀態極佳，「好美」、「恭喜，好棒」、「好漂亮的孕媽媽」等稱讚聲不斷。

自結婚、懷孕消息曝光以來，馬筱梅的一舉一動始終備受矚目，她也不時透過社群記錄生活日常，與粉絲分享喜悅。

