馬筱梅才曝孩子國籍戶口！懷胎8月「真實樣貌」震撼全網

娛樂中心／楊佩怡報導

汪小菲與現任妻子馬筱梅（Mandy）再婚兩年後傳出喜訊，馬筱梅目前已懷胎8個月，正積極備產。先前她在直播中大方證實將回台生產，並強調已妥善規劃產後事宜；面對中國網友對於孩子國籍與戶口的疑慮，她僅強調丈夫汪小菲的北京人身分不變，在哪裡出生並非關鍵。近日，馬筱梅坦言自己看了不少讓她焦慮的文章，每天都凌晨4點才入睡，不過她仍堅持拍攝孕婦寫真，畫面曝光後立刻引發網友熱議。





馬筱梅才曝孩子「國籍戶口」！懷胎8月曬「薄紗寫真照」真實樣貌震撼全網

馬筱梅在IG曬出孕肚寫真集。（圖／翻攝自馬筱梅IG）

兩套高訂寫真展現「懷胎個月」孕媽真實姿態

昨（26）日馬筱梅在IG上曬出一段24秒寫真影片，從畫面中可見，米白色的兩截式禮服，上身以平口緞面衣做打底，搭配輕盈透明的薄紗，如羽翼般隨風飄動；兩截式設計讓她大方展現出飽滿的孕肚。第二套服裝則是穿著珍珠透視露背禮服，禮服基底為透膚薄紗，上頭繡滿細小的白色珍珠，大露背的設計，完美勾勒出身體側面的優美曲線。

雖然身懷六甲，但馬筱梅的狀態維持得相當驚人，除了明顯的孕肚外，她的雙臂、肩膀與雙腿依然保持著非常纖細的狀態，完全沒有一般孕期常見的水腫跡象。畫面曝光後，不少網友表示「好漂亮的孕媽媽」、「一輩子的回憶，值得」、「溫柔的人」、「最美媽媽」。







懷胎八個月的馬筱梅即使側面大開，身材依舊有完美取線。（圖／翻攝自馬筱梅IG）





為何不回北京生？馬筱梅親揭「留台生產」關鍵

事實上，汪小菲妻子馬筱梅（Mandy）日前透過直播公開孕肚，並進一步揭露待產細節。她透露預產期約在 2 月農曆年節前後，並確定選擇「在台生產、坐月子」。馬筱梅解釋，此決定主因是考量丈夫汪小菲公務繁忙且時常出差，難以長時間在月子中心陪伴，回到台灣則有親友就近照應。

國籍教育早有規劃：屬意中國嚴謹教育

針對外界關心的國籍與教育問題，她強調產後休養完畢便會帶孩子回北京，並認為在哪出生皆不影響戶口，因為「老公是北京人」；至於未來教育，她則傾向讓孩子留在中國受教，看重其較為嚴謹的教育環境，馬筱梅直言：「因為我覺得中國教育比較嚴格一點」。







馬筱梅曾自爆要在台灣生孩子，不過對於國籍問題，她僅表示老公是北京人。（圖／翻攝自微博）













