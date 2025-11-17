馬筱梅扛下繼母重擔 曝相處真相「比大人更懂尊重」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛安葬金寶山後，一雙兒女隨汪小菲與繼母「Mandy」馬筱梅赴中國生活，外界始終關注「新家庭關係」是否存在矛盾。對於婚後便一肩擔下繼母的重責，馬筱梅近日罕見主動提到大S，更脫口一句「她教得挺好的！」

馬筱梅與汪小菲婚後頻繁透過直播分享日常，尤其孩子相關議題更受到放大檢視，近期有網友提問她與繼子女的相處模式，馬筱梅不但大讚「親媽(大S)教得挺好的！」更透露繼子不僅懂事，還體貼又尊重人，「我都會說『你要不要去哪個地方？』他都會說『妳去我就去！』我覺得他比大人更懂得尊重人，他很隨和！」

馬筱梅也分享自己的教育與陪伴方式，認為若孩子們出現不隨和的情況，就代表背後藏著不舒服的情緒，需要被理解，而不是被貼上「調皮」的標籤。她說，只要好好坐下來，把孩子當大人一樣溝通，其實他們都聽得懂，語氣中透露對孩子們的耐心與信任。

