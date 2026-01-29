馬筱梅挺孕肚帶大S兒女過寒假！媽媽飛北京幫忙 收小玥兒訊息笑喊：看不懂

馬筱梅即將生產。翻攝微博

大S徐熙媛離世將滿一年，2月2日這一天，墓園也將正式揭幕她的紀念雕像，由丈夫具俊曄親自參與設計。而一雙兒女跟著前夫汪小菲以及現任妻子馬筱梅過寒假，馬筱梅即將生產，不過在直播中透露，生產前還會先帶小孩們去長隆度假，直播到一半，還秀出大S女兒小玥兒傳給她的訊息，可見互動很好。

馬筱梅曾透露預產期在農曆過年期間，網友猜測可能是2月18、19日這幾天，而她也坦言會回台生產，主要是因汪小菲工作忙，自己在台灣有家人可以幫忙照顧。而目前大S的兒女跟著前婆婆張蘭一起住，也都住很近，她的媽媽也將從台灣飛到北京，和張蘭、保母一起陪伴小孩，接著去長隆旅遊後，馬筱梅生產前再與媽媽一起返台，把小孩的寒假與自己的生產都已規劃好。

馬筱梅分享拍攝孕婦寫真。翻攝IG @hsiaomei0718mandy

播到一半收到小玥兒傳訊催下班

直播到一半，馬筱梅透露小玥兒傳訊息給她，問：「你不玩了嗎？」她笑喊，應該是想問：「你播完了嗎？」結果打錯字，直呼：「這能看懂嗎？」小玥兒此舉想催她趕緊結束工作回家，她也從攝影棚帶了許多零食，透露要與孩子們分享。



