馬筱梅曝「大S託付遺願」！揭親子互動：親媽教得很好

馬筱梅（Mandy）與汪小菲結婚後，成為大S一雙兒女的繼母，近日她在直播中罕見提及與大S的關係，並透露一直在努力完成大S委託的事情；同時稱讚大S教導孩子非常出色，孩子們表現乖巧且懂得尊重他人，展現了良好的家庭教育成果。

汪小菲與馬筱梅婚紗照。（圖／翻攝自微博）

談及與汪小菲孩子的相處，馬筱梅表示，孩子們非常隨和，尤其是兒子常會體貼地說「妳去我就去」，讓她感受到被尊重的溫暖；她認為，如果孩子表現出不隨和的一面，通常是因為某些事情讓他們感到不適。她進一步分享，自己會以對待大人的方式與孩子溝通，坐下來好好講解，孩子們都能理解她的意思。

馬筱梅罕見提及與大S的關係。（圖／翻攝自微博）

對於外界質疑她與大S的關係，馬筱梅坦言，兩人原本互不相識，但因為某些事情建立起良好的溝通；強調過去的紛爭與自己無關，也不希望被製造對立。她表示，「我一直秉持著她委託我的一些事情」，希望外界不要再渲染不合的傳聞。

馬筱梅稱讚大S教導孩子非常出色。（圖／翻攝自微博）

此外，馬筱梅被問及是否計畫生育時，她回應目前並不著急，認為生孩子是為了自己，而非因為他人期待；她強調，只有在自己有能力負責時才會考慮這件事，展現出獨立的態度。對於網友猜測她可能虐待孩子的說法，她也在直播中反擊，表示這些想法過於誇張，像是看多了狗血劇情。

