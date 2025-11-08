馬筱梅照顧大S兒女當親生！閨蜜許蓁蓁曝她當後媽零抱怨

許蓁蓁和馬筱梅認識多年，之前特地飛北京出席婚禮。（林奕如攝）

女星許蓁蓁和「Mandy」馬筱梅是閨蜜，汪小菲再婚時，她特地飛北京祝賀，7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」名人公益創作活動，透露Mandy現在超級忙，活動、代言一大堆，許蓁蓁也坦言：「她（Mandy）對小孩很好，沒有抱怨過，真心當自己小孩對待，我覺得很不容易。」之前大S女兒「玥兒」生日時，Mandy在畫室辦生日趴，覺得關係真的滿好。

許蓁蓁斜槓開珍珠畫室，Mandy跟著她學畫結為好友，交情已經有8年，她形容Mandy「很義氣，長得漂亮但個性很man，是一個直率女生」，尤其自己常講錯話，跟她相處比較輕鬆。Mandy跟汪小菲交往時，就有一起吃過飯，許蓁蓁對汪小菲印象「人滿好」，也說他們婚姻幸福美滿。

廣告 廣告

汪小菲、馬筱梅。（摘自微博）

許蓁蓁去年閃婚，今年6月生下女兒「小珍珠」，女兒目前7個月大，透露家裡正在裝修，小孩先由婆婆幫忙照顧，「怕小孩認不得我們。」她產後身材恢復得相當快，「我原本62公斤，3個月瘦回50公斤，身高170公分，算是回到理想體態。」被問到是否想再生？她笑說：「生完當下是絕對不想，但現在看小孩太可愛，又會動搖。那時還叫老公去結紮，結果現在還沒決定。」

許蓁蓁出席「讓愛閃耀」名人公益創作活動。（林奕如攝）

談到婚姻，她自認是「晚婚、晚生」，笑說少走了不少冤枉路。夫妻之間幾乎不吵架，「有紛爭就聽我的啊，他比較包容。」她感謝老公給予極大的信任與自由，「他不管我，反而讓我更自律，變成很乖的人妻。」 婚後老公就透露要把房子過戶給她，等於把經濟大權都給她。

更多中時新聞網報導

ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費

MLB》拚3連霸 道奇千萬美金留孟西

肺阻塞6成心血管共病 專家促戒菸