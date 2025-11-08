馬筱梅照顧大S兒女當親生！閨蜜許蓁蓁曝她當後媽零抱怨
女星許蓁蓁和「Mandy」馬筱梅是閨蜜，汪小菲再婚時，她特地飛北京祝賀，7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」名人公益創作活動，透露Mandy現在超級忙，活動、代言一大堆，許蓁蓁也坦言：「她（Mandy）對小孩很好，沒有抱怨過，真心當自己小孩對待，我覺得很不容易。」之前大S女兒「玥兒」生日時，Mandy在畫室辦生日趴，覺得關係真的滿好。
許蓁蓁斜槓開珍珠畫室，Mandy跟著她學畫結為好友，交情已經有8年，她形容Mandy「很義氣，長得漂亮但個性很man，是一個直率女生」，尤其自己常講錯話，跟她相處比較輕鬆。Mandy跟汪小菲交往時，就有一起吃過飯，許蓁蓁對汪小菲印象「人滿好」，也說他們婚姻幸福美滿。
許蓁蓁去年閃婚，今年6月生下女兒「小珍珠」，女兒目前7個月大，透露家裡正在裝修，小孩先由婆婆幫忙照顧，「怕小孩認不得我們。」她產後身材恢復得相當快，「我原本62公斤，3個月瘦回50公斤，身高170公分，算是回到理想體態。」被問到是否想再生？她笑說：「生完當下是絕對不想，但現在看小孩太可愛，又會動搖。那時還叫老公去結紮，結果現在還沒決定。」
談到婚姻，她自認是「晚婚、晚生」，笑說少走了不少冤枉路。夫妻之間幾乎不吵架，「有紛爭就聽我的啊，他比較包容。」她感謝老公給予極大的信任與自由，「他不管我，反而讓我更自律，變成很乖的人妻。」 婚後老公就透露要把房子過戶給她，等於把經濟大權都給她。
更多中時新聞網報導
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
MLB》拚3連霸 道奇千萬美金留孟西
肺阻塞6成心血管共病 專家促戒菸
其他人也在看
許蓁蓁爆婚後「一家3口沒住一起」 老公超佛系放生：越不管她越乖
許蓁蓁擔任萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展策展人，7日出席記者會，整個人瘦了不少。她產後花3個月狂瘦12公斤，被問到第二胎計畫，她笑說生完那一刻真的太辛苦，還想建議老公去結紮，「但小孩越來越可愛，就會忘記那些辛苦」，或許之後會考慮生第二胎。許蓁蓁去年閃婚，今年6月生下女兒「小珍珠」，目前7個月大。不過一自由時報 ・ 14 小時前
Mandy當後媽照顧大S小孩零抱怨 許蓁蓁現身揭閨密真面目
許蓁蓁3月產下女兒「小珍珠」，5月與老公飛北京參加好友「Mandy」馬筱梅與汪小菲的婚禮。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益畫展記者會，談到開「珍珠畫室」的草創時期，就與Mandy結下緣分，「我開畫室她就來畫畫，跟她認識7、8年了」，兩人從一開始就很合拍，她稱讚Mandy雖然外型亮眼，個性卻超Man自由時報 ・ 13 小時前
唐嫣新劇突遭央視撤檔！內幕爆「編劇3醜聞」被喊卡 2台星受牽連
中國女演員、歌手唐嫣繼《繁花》後推新劇《愛情沒有神話》，由唐嫣與台星趙又廷、陳昊森主演，卡司華麗，原定今（7）日上映，卻突遭央視撤檔，許多粉絲感到錯愕。多位娛樂博主推測，應該與編劇秦雯有關，秦雯是王家衛執導的電視劇《繁花》的編劇，更因此拒拿下白玉蘭、金鷹獎最佳編劇，日前遭爆料霸凌壓榨急剝奪編劇署名，錄音檔向王家衛提及「襲警」事件，以及私下評價「唐嫣很裝」。太報 ・ 1 天前
昔創下千萬業績！陳零九閃兵認罪 「5年副業也收攤」
昔創下千萬業績！陳零九閃兵認罪 「5年副業也收攤」EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郭富城高雄開唱回憶青春 自嘲中文沒進步「以後三個女兒會教我」
演唱會以巡演主題曲〈EXIT〉揭開序幕，從經典勁歌〈唱這歌〉〈狂野之城〉到抒情曲目，引發全場大合唱。剛過60歲生日的他體力依舊驚人，邊唱邊跳仍活力十足。他笑說：「雖然我年紀有點成熟，但還是很注重外表，擦一下比較乾淨一點吧。」他特別為台灣粉絲加唱〈傷心的話留到明...CTWANT ・ 4 小時前
謝侑芯家屬首度提3訴求！強調「證據完整為首要任務」：真相調查是底線
隨著馬來西亞警方持續偵辦歌手黃明志涉謝侑芯命案，家屬首度透過律師團公開發聲。據《中國報》報導，謝侑芯家屬委任律師陳俊達表達3大訴求，家屬最關心的是釐清整起事件的來龍去脈，同時呼籲外界停止不實揣測與污名化言論，給予逝者基本尊重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
專訪》范怡文獨家報喜當奶奶 曝孫女全名很颯爽
62歲范怡文日前受邀前往長沙，擔任第4屆「旺旺孝親獎」表演嘉賓，典禮當天以溫暖嗓音，唱出孝親獎的得獎歌曲〈芋冰〉，傳達出真摯的嬤孫情，贏得台下感動回響。同時，她也向《中國時報》分享自己升格當奶奶的喜訊，她散發慈愛笑容：「第一次抱孫女的時候其實有點害怕，因為小寶寶好軟，但她真的好乖又可愛。」中時新聞網 ・ 8 小時前
王家衛談武漢疫情全錄了！疑批「中共」微博急下架
娛樂中心／李汶臻報導香港名導王家衛執導電視劇《繁花》當年一經播出廣受好評，而曾與台灣男星邱澤有過一段情的中國女星唐嫣，也憑藉劇中的「汪小姐」一角再度翻紅。豈料，參與《繁花》劇本創作的助理古二（本名程駿年）近來竟公然開撕導演王家衛與編劇秦雯、許思窈等人，公布一連串私下對談的「毀滅性錄音」。錄音中有多位中國大咖演員被點名，王家衛開黃腔以及秦雯涉嫌「襲警」的談話內容也全被抖出。今（8）日上傳的最新錄音檔中，王家衛更是直接談及中共政治問題，影片目前已遭微博官方下架。《繁花》劇組在沈默多日後，終於作出回應了。民視 ・ 3 小時前
曾馨瑩帶著小女兒坐「永齡銘馨盃」搖滾區 感謝郭台銘與婆婆支持
第三屆「永齡銘馨盃」決賽今（8）日登場，主理人曾馨瑩帶著小女兒QQ一起坐在台下，認真觀賞台上參賽者們的舞蹈演出。台上致詞時，曾馨瑩透露，這幾年我先生（郭台銘）也了解舞蹈對我的意義，婆婆（郭初永真）也很支持我。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
許蓁蓁與汪小菲愛妻是閨蜜 揭當後媽情形：真的不容易
許蓁蓁與汪小菲愛妻是閨蜜 揭當後媽情形：真的不容易EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
（直擊）顏正國未完成遺作竟是《臺灣三部曲》 魏德聖不捨：他是我的男主角
顏正國告別式今天（8日）上午在板橋殯儀館舉行，這場「人生殺青宴」吸引上百人參與悼念。導演魏德聖表示，在顏正國出獄後就一直關注他，認為顏正國是他的男主角，《臺灣三部曲》對他提出邀約時，顏正國也一口答應，且對工作非常敬業。《臺灣三部曲》意外成為顏正國未完成的遺作之一，魏德聖表示，顏正國為了《臺灣三部曲》自由時報 ・ 4 小時前
范怡文當嬤初抱孫女小緊張
62歲范怡文前不久受邀前往湖南長沙擔任第4屆「旺旺孝親獎」表演嘉賓，典禮當天以溫暖嗓音，唱出孝親獎的得獎歌曲〈芋冰〉，傳達出真摯的嬤孫情，贏得台下感動回響。同時，也分享自己升格當奶奶的喜訊，她散發出慈愛笑容：「第一次抱孫女的時候其實有點害怕，因為小寶寶好軟，但她真的好乖又可愛。」中時新聞網 ・ 20 小時前
周曉涵認了陳奕甫「是朋友」未來不說死
張洛君任「讓愛閃耀」公益畫展策展人，7日號召周曉涵、安唯綾出席義賣記者會。周曉涵6月被拍到和《罪後真相》導演陳奕甫一起看展，男方進入香閨過夜爆戀情，她昨表示：「是朋友啊，就是認識中。」導演目前在大陸工作，她這幾個月沒有見面，靠簡訊聯繫。是否可以遠距離戀愛？她說以前可以，現在覺得陪伴很重要，這需要感受看看。中時新聞網 ・ 20 小時前
張啟樂心疼老婆「全餐」產女 痛苦擠母乳不捨
本月4日迎接女兒的「港仔台爸」張啟樂，今（8日）與活動大使曾寶儀出席「好友港節」活動；張啟樂談起女兒相當感性，一度眼眶泛紅、語氣哽咽，「以前沒想過我會當爸爸，有個聲音因為自己而出現真的很感動，看到她的第一眼忍不住哭了，這種事要親身體驗才知道，生小孩真的是好感動的事」，並呼籲大家多生小孩。中時新聞網 ・ 9 小時前
哎呀手滑了！韓男星誤PO「芳名錄價格表」捲桃色爭議 遭經紀公司宣布解約
綜合韓媒報導，日前金駿永在其個人社交帳號公開了數張背景為酒杯、打火機與菸灰缸的照片，然而近景卻是他以左手拿著一份寫有女性名字與價目的「花名錄」，疑似是拍照記錄後誤傳至社群平台。這則發文雖然很快遭到刪除，但已經被網友截圖下來，在南韓網路上傳播，質疑他涉及出...CTWANT ・ 6 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 14 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 7 小時前