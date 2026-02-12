馬筱梅生產倒數！傳「挺8月孕肚返台待產」汪小菲現身機場行蹤曝光
娛樂中心／綜合報導
2024年汪小菲與台灣網紅馬筱梅（Mandy）再婚，將迎來兩人的第一個孩子。月初有網友在廣州巧遇一家人出遊，當時馬筱梅挺著8個月孕肚現身，看來氣色不錯。沒想到才過一週，就傳出她已悄悄返台待產，汪小菲則兩地奔波、愛相隨。
近日汪小菲在北京與母親張蘭同框，席間汪小菲主動舉杯敬酒、與眾人寒暄，不過神情略顯凝重，而向來形影不離的馬筱梅未見身影，疑似已提前回到台灣專心待產。
事實上，汪小菲先前曾在桃園機場第三航廈開直播，透露將飛往北京開會，「回去兩天開會，春節前和大家開年會，兩天後就回來陪著家人過節。」對於短暫離開懷孕中的妻子，他坦言心情複雜，「兩邊都是家」。
更多三立新聞網報導
獨家／現場驚動警方！SJ 20周年特展遭罵翻 粉絲苦等5小時
TWICE登大巨蛋倒數！多賢突傳出事「確診骨折」缺席巡演時間點曝光
拍露X寫真爆紅！前AV女神3年婚告吹 不忍認了：親密都像在營業
《太陽的新娘》鄭恩宇39歲逝世！昔感慨「想被大家記住」引唏噓
其他人也在看
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
S媽護產防具俊曄3／「台北信義」成是非之地 徐家不願具俊曄續住大S生前豪宅
關於S媽過去種種的情節，本刊早前曾經報導，也曝光後來大S和具俊曄結婚時，為了撫平S媽的爆炸情緒，假裝演了一齣有簽「婚前協議」的夫妻大戲，大S更把豪宅「國家藝術館」過戶到S媽名下；只是夫妻倆居住的「台北信義」後來也成為是非之地，徐家並不願意具俊曄留在那裡。
雙胞胎被殺害時還含著糖果 田秋堇落淚：很自責…我到的時候可能還活著
電影《世紀血案》翻拍台灣慘痛的歷史事件「林宅血案」，但未獲得前立委林義雄及家屬同意，引起爭議，也讓不少人開始關心這起令人心碎的事件。監察委員田秋堇是當時林義雄的秘書，也是第一個踏進林宅血案現場，將重傷的林家長女林奐均送到醫院的人。她接受《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪，還原當時情況，數度哽咽落淚，更難過說雙胞胎林亮均、林亭均是流血致死，她常常想，「她們搞不好想叫我，我竟然不知道…我非常自責」。
費玉清退隱演藝圈「余天爆他換電話」 鬆口聯繫近況
胡瓜、余天、余祥銓10日現身為「鑽石舞台之夜」進行彩排，三人也暢聊當年的秀場大小事，透露農曆年期間幾乎天天作秀，大家會在後台小賭怡情，話題間也意外提到封麥退隱多時的費玉清，胡瓜與余天罕見鬆口他的近況。
第一個進入林宅血案現場！田秋堇淚崩 警察竟質問「你們要反省」
即時中心／劉朝陽報導電影《世紀血案》尚未上映便掀起軒然大波，也讓塵封46年的台灣重大歷史事件「林宅血案」再度成為社會焦點。隨著相關討論持續發酵，台北101董事長賈永婕日前在社群平台發文直言「我想知道真相」，引發大量網友共鳴。長期關注公共議題的媒體人陳信聰，9日特別邀請當年首位進入林宅、親眼目睹慘況的監察委員田秋堇，播出節目《我想問的是》，節目曝光後震撼社會，也讓不少觀眾情緒潰堤。田秋堇在受訪時回憶，當時進入血案第一現場，整個人一直哭，卻看到一名大安分局的警察，蹺著二郎腿，竟質問她「你們要好好反省啊！為什麼有人要殺你們」，聽到這段話的田秋堇，當場錯愕到說不出話來。
大S「破億身家」全交她打理 「遺產安排內幕」曝光！
娛樂中心／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年（2025年）2月初春節期間與妹妹小S、家人遊玩日本，不幸感染流感於當地病逝，消息震驚外界。過去具俊曄曾發文，表示願意放棄，將亡妻大S所有遺產交由岳母S媽處理，如今大S逝世已滿1週年，遺產與財務分配問題也備受關注。今（10日）《鏡週刊》爆料，大S生前財產都交由S媽（黃春梅）管理，包括出道以後的演藝收入。針對週刊爆料S媽與女婿具俊曄爭遺產之事，稍早S媽回應了。
《陽光女子合唱團》「隱藏版正妹」爆紅！IG神到了 甜美側拍曝光
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》，票房連續30天都穩居第一，截至10日已超過新台幣5億，取代原本由魏德聖所執導的《賽德克·巴萊（上）：太陽旗》、累積票房超過4.7億，躋升第二名。電影上映至今話題不斷，片中的演員引起討論，其中一名「大眼正妹」就意外爆紅，IG被神到了，真實身分也隨之曝光。
才出面護妻止血！簡廷芮再傳婚變 老公神隱親自出面回應
藝人王子、粿粿去年傳出婚外情，風波鬧得沸沸揚揚，當時和粿粿、王子同遊美國的簡廷芮、王品澔也被指控關係曖昧，兩人疑似有越線的互動，當時簡廷芮老公賴冠儒火速出面護妻，才讓風波逐漸平息。現今，又傳出夫妻倆婚姻陷入冷凍期，一向愛「曬女婿」的簡廷芮父親，社群也久久未見女婿的身影。對此，賴冠儒表示：「沒有婚變，都跟之前一樣好」。
24年前嫩照出土！孫藝真20歲模樣曝「合體國民妹妹」網驚：完全沒老
南韓女星文瑾瑩（文根英）13歲因演出《藍色生死戀》為人所知，受封「國民妹妹」，近日她與女星孫藝真24年前因電影《向左愛向右愛》（又譯《戀愛小說》）合體嫩照被挖出，青澀模樣引起討論，讓不少網友驚呼：「時間真的對她們太好了！」記者林汝珊
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
蔡幸娟具商業頭腦！牽線葉蘊儀來台發展、砸3.38億買豪宅
資深歌手蔡幸娟以甜美嗓音聞名，有著「中國娃娃」、「小鄧麗君」的稱號，成名曲包括《東方女孩》、《緣份》等，近年淡出歌壇，鮮少在螢光幕前曝光，因為女兒名媛話題掀起討論，讓眾人再度回憶起她的歌聲，除了舞台上風光一面，私下的她極具商業頭腦，不僅砸下上億元購買東區豪宅，還簽下葉蘊儀來台發展，成功打開知名度。
高金素梅是超強發電機！情史轟烈「演藝圈、政壇」通殺
無黨籍立委高金素梅涉及詐領助理費等3大案，10日遭檢調搜索，震撼外界，連過往緋聞都被重新關注。她當藝人時曾跟鄭進一、黃冠博、高明駿以及何家勁等人相戀，2001年跨足政壇後，再度讓政客鄭志龍、李鴻源等人心動，話題不斷。
力挺S媽「是我見過最難得的星媽」 許常德曝合作往事：難怪女兒如此信任
日前適逢女星大S（徐熙媛）病逝滿1週年，家人與好友齊聚金寶山，揭幕由丈夫具俊曄親手設計的紀念雕像。身為母親的S媽（黃春梅）感動表示，彷彿寶貝女兒重生，場面令人動容。不過，本刊獨家報導指出，S媽私下因遺產處理問題，已委任律師防範具俊曄。對此傳聞，小S與S媽皆強烈回應「絕無此事」，否認相關說法。
跟孩子溝通說國語！陌生阿嬤嗆「忘母語很可悲」 她神回1句贏了
每對父母帶小孩的方式都不同，一名媽媽在Dcard中發布貼文，表示帶孩子到百貨公司上廁所時一直都用國語溝通，沒想到一旁的阿嬤竟嗆說，「小孩說話都說國語，可悲啊，母語就這樣被忘掉」。讓原PO傻眼表示，「數落路人真的莫名其妙」。貼文曝光後，引發網友熱議。
小紅書神級仿妝萬人瘋傳！普女一化直接變張員瑛 網友：這根本換一張臉！
這組照片一曝光，留言區立刻炸鍋，有人直呼「這不是化妝，是直接換一張臉吧」，也有人認真拆解，認為關鍵不只是眼妝或唇色，而是整體比例與妝感設定得太到位，從眼神方向、臉部留白到輪廓修飾，全都精準對齊張員瑛那種洋娃娃般的精緻感。不少人原本以為只是運氣好撞臉，結果...
太狂了！30歲女星「捧4.3億現金」無貸款買下豪宅 財力震撼全網
女星Jennie是韓國女團「BLACKPINK」成員，亮麗的外型吸引許多粉絲喜愛，更是時尚品牌的寵兒，近日，她被韓媒報導無貸款購入位於韓國首爾的豪宅，展現驚人的財力。蔡佩伶報導
侯佩岑登春晚喊：像回家一樣！戰袍正面「破大洞」面容網驚：一大一小
娛樂中心／巫旻璇報導藝人侯佩岑早年以甜美主播形象打開知名度，跨足演藝圈後近年將工作重心放在主持與綜藝發展，並受邀前往中國錄製多檔節目，包括《再見愛人4》與競演節目《乘風2025》，親和溫暖的風格吸引不少觀眾支持。不過，她過去在兩岸議題上的動向也曾引發討論。中國外交部長王毅於2025年公開表示，台灣在聯合國體系中的稱謂為「中國台灣省」，其後中國官媒央視發布「台灣必歸」相關圖卡，侯佩岑亦轉發分享，當時在台灣網路上掀起關注與議論。近期侯佩岑再度成為話題焦點，因受邀參與2026年央視春晚相關活動並出席聯排訪問，曝光後引發外界關注與討論，相關畫面與言論也在社群平台流傳。
米倉涼子消失8個月終露面！揮別涉毒風波淚灑記者會「活著真好」
日籍女星米倉涼子，因去年被檢方查獲住處疑似有毒品、吸食器等線索，被依《麻藥取締法》函送法辦，直到今年1月30日才確定獲不起訴處分。神隱8個月之久，米倉涼子終於現身活動，一度哽咽、眼泛淚光。
郁方轟兒福「濫用韓國人愛心」質疑捐款推薦人想靠李雅英洗白
郁方9日晚間在臉書PO文，談及自己對兒福團體的憤怒以及聲援剴剴案。她寫道：「今天是過年前最後一次錄影。有朋友問我說為什麼願意冒著風險發聲，我想了想，是的！為什麼呢？好好的日子不過，幹嘛跑到這種地方來？大概就是我骨子裡那一股對官腔官調和腐敗權力的憤怒吧？」
七寶媽爆又懷1胎！昔認「專長是生小孩」挨網嘲
娛樂中心／李汶臻報導網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」7寶媽Sydney，2024年4月捲入疑似歧視特殊學生的失言風波，並遭多家廠商火速切割。事發後淡出社群的她，日前遭網友目擊手拿媽媽手冊、現身醫院候診區，隨後有關她「已升格8寶媽」的消息在社群平台瘋傳。另外，有網友再度回憶起她曾承認自己唯一的專長就是「生小孩」，話題再度引發熱議。