馬筱梅生產倒數！傳「挺8月孕肚返台待產」汪小菲現身機場行蹤曝光

娛樂中心／綜合報導

2024年汪小菲與台灣網紅馬筱梅（Mandy）再婚，將迎來兩人的第一個孩子。月初有網友在廣州巧遇一家人出遊，當時馬筱梅挺著8個月孕肚現身，看來氣色不錯。沒想到才過一週，就傳出她已悄悄返台待產，汪小菲則兩地奔波、愛相隨。

近日汪小菲在北京與母親張蘭同框，席間汪小菲主動舉杯敬酒、與眾人寒暄，不過神情略顯凝重，而向來形影不離的馬筱梅未見身影，疑似已提前回到台灣專心待產。

汪小菲機場開直播。（圖／翻攝自微博）

事實上，汪小菲先前曾在桃園機場第三航廈開直播，透露將飛往北京開會，「回去兩天開會，春節前和大家開年會，兩天後就回來陪著家人過節。」對於短暫離開懷孕中的妻子，他坦言心情複雜，「兩邊都是家」。

