馬筱梅當繼母不急生娃 稱讚大S孩子教得好：做她委託我的事

大S前夫汪小菲今年5月與馬筱梅（Mandy）完婚，兩人登記結婚1年多，馬筱梅的肚皮動靜一直是網友關注的焦點之一，不過，她似乎不覺得著急，而且還有汪小菲的2個孩子需要照顧。對於當繼母的心情，馬筱梅日前罕見提及大S，「一直秉持她委託我的一些事情」。

馬筱梅與汪小菲結婚後，不僅時常透過直播與粉絲互動，一舉一動也受到矚目，日前就有網友好奇她與汪小菲孩子的相處，她便誇讚「親媽（大S）教得挺好的」，覺得兒子不會調皮，反而很會為別人著想，「我都會說『你要不要去哪個地方』，他都會說『妳去我就去』，我覺得他比大人更懂得尊重人，他很隨和」。

馬筱梅進一步補充，如果兒子表現得不隨和，就是有什麼事令兒子感到不舒服，汪小菲可能會覺得此時的兒子比較調皮，但馬筱梅強調，「我自己相處覺得好好跟他溝通，坐下來就像把他當大人一樣，跟他溝通跟他講，他們其實都聽得懂」。

而有人暗指馬筱梅與大S不合，馬筱梅則坦言，「我們本來就是一個不認識的兩個人，但是因為一些事情，所以我們有良好的溝通，有良好的建立」，直言過去的紛紛擾擾都跟她無關，希望不要再被製造對立，「沒有什麼意義，而且我也一直去秉持著，就是她（大S）委託我的一些事情」。至於是否生孩子，馬筱梅認為要等自己有能力負責，「不是因為誰而生這個孩子，我為了我自己要孩子，跟別人也沒有什麼關係」。

