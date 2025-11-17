馬筱梅當繼母不急生娃 稱讚大S孩子教得好：做她委託我的事
大S前夫汪小菲今年5月與馬筱梅（Mandy）完婚，兩人登記結婚1年多，馬筱梅的肚皮動靜一直是網友關注的焦點之一，不過，她似乎不覺得著急，而且還有汪小菲的2個孩子需要照顧。對於當繼母的心情，馬筱梅日前罕見提及大S，「一直秉持她委託我的一些事情」。
馬筱梅與汪小菲結婚後，不僅時常透過直播與粉絲互動，一舉一動也受到矚目，日前就有網友好奇她與汪小菲孩子的相處，她便誇讚「親媽（大S）教得挺好的」，覺得兒子不會調皮，反而很會為別人著想，「我都會說『你要不要去哪個地方』，他都會說『妳去我就去』，我覺得他比大人更懂得尊重人，他很隨和」。
馬筱梅進一步補充，如果兒子表現得不隨和，就是有什麼事令兒子感到不舒服，汪小菲可能會覺得此時的兒子比較調皮，但馬筱梅強調，「我自己相處覺得好好跟他溝通，坐下來就像把他當大人一樣，跟他溝通跟他講，他們其實都聽得懂」。
而有人暗指馬筱梅與大S不合，馬筱梅則坦言，「我們本來就是一個不認識的兩個人，但是因為一些事情，所以我們有良好的溝通，有良好的建立」，直言過去的紛紛擾擾都跟她無關，希望不要再被製造對立，「沒有什麼意義，而且我也一直去秉持著，就是她（大S）委託我的一些事情」。至於是否生孩子，馬筱梅認為要等自己有能力負責，「不是因為誰而生這個孩子，我為了我自己要孩子，跟別人也沒有什麼關係」。
其他人也在看
馬筱梅曝「大S託付遺願」！揭親子互動：親媽教得很好
馬筱梅（Mandy）與汪小菲結婚後，成為大S一雙兒女的繼母，近日她在直播中罕見提及與大S的關係，並透露一直在努力完成大S委託的事情；同時稱讚大S教導孩子非常出色，孩子們表現乖巧且懂得尊重他人，展現了良好的家庭教育成果。中天新聞網 ・ 3 小時前
為爭汪小菲家產拚一胎？馬筱梅親上火線揭「想生原因」 曝執行大S委託
自女星大S離世後，前夫汪小菲一家的一舉一動始終受到外界關注，而他的現任妻子馬筱梅（Mandy）近日因身形變化引發「疑似懷孕」揣測，使她的後媽角色與相關討論再度成為網路議論的焦點。馬筱梅日前在直播中針對外界關於「為了爭家產而生孩子」的傳聞親自作出回應，並且罕見提到大S與她的孩子，引發新一波熱議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
館長私下嗆「裝肖維、喝酒咖」 汪小菲回應曝光！
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長（陳之漢）近日遭成吉思汗元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉毀滅式爆料，多項指控包括館長介入他人感情、性...FTNN新聞網 ・ 1 天前
祖雄辣妻「產後7天」走紅毯 「驚人狀態」曝光！
娛樂中心／江姿儀報導烏克蘭女星佳娜早期來台當模特兒，擁有深邃五官與魔鬼身材，與大馬鮮肉男星祖雄相愛結婚。去年2人初迎來寶貝女兒「內內」，本月7日佳娜又生下兒子「季季」，兒女雙全升格二寶爸媽。昨（15日）產後1週，佳娜居然與老公出席走鐘獎紅毯，恢復速度震驚眾人。民視 ・ 1 天前
台大電機校友霸氣現身 發400份雞排嗆：不要再發匿名文
一名自稱台大大氣系學生的匿名網友，預測颱風假失敗後原本承諾要發雞排、珍奶，最後卻放鴿子，引發眾怒，有台大電機系校友看不下去，貼出自己的學生證稱要維護母校尊嚴，今（17）日下午3時該名校友帶著400份雞排現身台大校門前的人行道，吸引大批民眾排隊搶拿雞排，約半小時就全部發光，該名校友嗆酸民，不要再把匿名網友當成是台大學生，因為真正的台大人會說到做到。中時新聞網 ・ 2 小時前
曾嗆走鐘獎：算個ＸＸ毛！ 錫蘭連續抱回兩大獎「超大張感言」一攤開全場笑了
YouTuber錫蘭在第七屆走鐘獎入圍三項大獎，在典禮接近尾聲時，連續抱走「最佳影響力獎」、「年度最佳影片獎」。由於錫蘭過去曾發文「走中講你算個機吧毛！」，這次走鐘獎他雖說沒有到場，但委託友人發表得獎感言，只是沒想到講稿一展開，讓全場都跟著笑出聲。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
（影）粿粿出軌王子爆婚變！Melody親吐「過來人」心聲
Melody（殷悅）今（17）日現身美式休閒服飾品牌新門市開幕活動，身為兩個女兒的時尚媽咪，她談起青春期女兒的穿搭態度相當開放。被問到是否會介意孩子穿得太露，她大方表示：「我覺得有一些變化很不錯。女孩子在青春期，總要有一些嘗試跟表達，要讓她們自己去發掘，不用太去管。」她強調，父母應多給孩子自主空間。自由時報 ・ 6 小時前
梁云菲診斷出「前額葉失能」 親曝病況：整個人停機、被掏空
【緯來新聞網】自節目《國光幫幫忙》出道的「國光女神」梁云菲（Nana），以大方率真的形象受到關注。近緯來新聞網 ・ 1 天前
美正妹網紅狂吃霸王餐！拒付帳暗示「可肉償」 一看IG自稱台灣人
美國布魯克林1名34歲正妹網紅，身穿名牌去高檔餐廳如米其林等用餐，實際上卻是霸王餐慣犯，拒絕付錢醜態百出，某次躲廁所被發現後還試圖「肉償」。沒想到她IG自介稱自己是「台灣人」，引發討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
懷孕還跑3場馬拉松！黃沐妍被醫師「1句話」點醒 決定「帶著寶寶一起衝」
「小豬」黃沐妍近日喜事連連，不僅宣布 10 月中已與老公登記結婚，13 日更公開懷孕好消息。讓人驚訝的是，她在不知情的情況下，竟帶著肚中寶寶跑完柏林、芝加哥與紐約三場世界馬拉松。她坦言，得知懷孕當下百感交集，第一時間就向醫師諮詢是否該取消後續行程，沒想到醫師的一句話：「如果妳因為這個寶寶放棄人生夢想，妳會恨他嗎？」讓她瞬間愣住，也成為她做出決定的關鍵。鏡報 ・ 11 小時前
獨家／粿粿婚內出軌風暴！第三位前男友也暖聲祝福 這一句話點醒全台
啦啦隊女神粿粿婚變風波越演越烈，婚內出軌、封口費協商破局、王子邱勝翊二度道歉的風暴仍未停歇。粿粿的「第三位前男友」X先生，接受《三立新聞網》訪問表示，看到這一連串的事件，「惋惜、遺憾、震驚、不敢相信」情緒交雜，憑良心說一句，沒有任何一位丈夫可以忍受這種事，「錯了就是錯了，不要再困獸之鬥，妳還有未來」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
台灣阿姨逛日本藥妝店 刷卡碎念「選啥幣別」…後續發展全場笑翻
（記者洪承恩／綜合報導）近期有不少台灣人前往日本旅遊，而熊本更被形容像台灣分部。多名女網友分享，她們在當地藥妝 […]引新聞 ・ 1 天前
邱澤夫妻好浪漫！被目擊騎單車出遊 許瑋甯「下半身失蹤」洩雪白美腿
女星許瑋甯近年在戲劇圈表象亮眼，精湛演技也榮獲金鐘獎肯定，感情方面則跟跟邱澤結婚4年，於今年誕下一子「Ian」，家庭生活美滿。近日，她在IG曬出騎單車的照片，雖然看不出有沒有旅伴，但有網友恰巧在當天巧遇許瑋甯，間接透露原來是跟老公邱澤一同出遊。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
館長遭爆料「逼員工上館嫂」等8惡行！ 陳沂揪1疑點驚呼：3cm傳說是真的
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長（陳之漢）昨（14）日晚間遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉毀滅式爆料，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
詭異航班載150人！南非震驚「你們從哪來的」 神秘幕後組織浮出水面
南非情報單位目前正調查上週降落在該國的一架離奇航班，這架包機載有153名巴勒斯坦人，他們沒有有效的旅行文件，登機時根本不知道飛機要去哪兒，飛機降落後南非官員也詫異問：「你們從哪來的？」以色列軍方人士透露，這是「歐洲馬吉德」組織安排的包機，「鼓勵巴人離開加薩，幫助他們在國外定居」。太報 ・ 1 天前
不輸《浪漫匿名者》！10部Threads熱議「此生必看」日劇！《月薪嬌妻》推，這部零負評
雖然這幾年陸劇、韓劇當道，但日劇也是許多觀眾的最愛，Threads就有人發起「史上必看日劇」大賽，多年前的經典《長假》、《交響情人夢》、《改造野豬妹》都被提名，還有《法醫女王》、《月薪嬌妻》也是網友的最愛。以下Threads熱議10部此生必看日劇，《法醫女王》、《月薪嬌妻》不看可惜，最後一部零負評！Beauty美人圈 ・ 1 天前
宋茜暴瘦出任翻譯官 腸胃炎助陣鏟肉
由前韓國女團f(x)隊長宋茜、陳星旭主演的《我們的翻譯官》將自18日（二）起晚間十點在八大戲劇台全台首播。宋茜和陳星旭戲裡是分手多年的校園情侶，戲外女大男小，相差九歲，她過去也有幾部作品是姐弟CP的搭配，宋茜透露並非刻意選擇，只是剛好合作的對象年紀比自己小。而在現實中，是喜歡被照顧？還是照顧別人呢？宋茜表示希望是能和對方互相照顧的雙向交流，她笑說：「就是想得到什麼？妳也要付出一些嘛！」鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
韓國偶像玉澤演另類行銷台中 中市府籲應尊重不打擾
韓國偶像藝人玉澤演近期在台中拍戲，因經常在IG分享台中美食、景點，意外帶動行銷台中風潮，市議員張芬郁等人在議會總質詢時，認為市府應把握這波玉澤演社群熱度，提升城市能見度，中市府說，已分享美食訊息，籲應友善對待，尊重不打擾。市長盧秀燕表示，知道玉澤演在台中，交通局長有去探班，交通局長葉昭甫表示，贈送暢遊台中的悠遊卡，希望劇組能夠在台中順暢通行。新聞局長欒治誼則表示，玉澤演與劇組至台中拍攝，新聞局及影視基金會積極協助拍攝，也二度探班劇組，分享台中好吃、好喝的訊息，基於信任基礎，劇組盼市府低調保密，市府亦呼籲市民友善尊重不打擾，讓國際藝人感受友善台中。民進黨市議員張芬郁指出，韓國藝人玉澤演因拍戲的原因，預計定居台中一段時間，因玉澤演不時在社群分享在台中跑透透，粉絲自發追蹤其足跡，意外帶動台中公園、小吃店、甚至是公車路線等，都成為熱門打卡點，粉絲更敲碗推出「玉澤演台中地圖」，掀起一波台中觀光熱潮。張芬郁指出，這是「天上掉下來的禮物」，市府是否掌握這股熱度，主動與劇組或經紀公司聯繫，在不影響藝人生活的情況下，整理踩點地圖，讓偶像行程轉化成具有延續性的觀光路線，不只是曇花一現的網路話題，吸引更多遊台灣好新聞 ・ 1 小時前
黃沐妍懷孕「跑3場馬拉松」！揭醫生1句話被點醒
娛樂中心／王靖慈報導藝人黃沐妍（小豬）近來可謂喜事連連，先是公布已在10月與老公完成登記結婚，接著13日再度宣布懷孕，備受各界關注。近期於個人Instagram上講述自己得知懷孕後，想繼續完成跑馬拉松的夢想，並把自己與醫生對話分享出來，鼓勵和她一樣懷孕的媽媽們。民視 ・ 7 小時前