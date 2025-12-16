馬筱梅疑懷兒子被指爭汪家家產 脫口回應：不是破產嗎

大S前夫汪小菲和台灣妻子馬筱梅（Mandy）今年5月在北京補辦婚宴，最近馬筱梅證實有了身孕，沒大張旗鼓公開是怕黑粉亂說話，員工更疑似爆料她懷的是男寶寶；上月，馬筱梅在直播時，被質疑懷孕是為了爭汪家家產，她反虧網友天天說他們家破產，哪裡有財產可以爭，更指自己沒想這麼多，這個孩子靠娘家的財產也可以生活。

馬筱梅之前直播時正面回應網友的「指教」，她表示和大S生前沒有恩怨，大家不需要去樹立對立，「她委託我的一件事，然後我在做」，就這樣很簡單而已；馬筱梅也說，如果自己選擇懷孕，不會是因為任何人或有任何條件，只是單純因為她想要這個小孩，她也有能力可以自己負責。

廣告 廣告

不少人揣測馬筱梅生孩子是為了多拿一份汪家的財產，馬筱梅說：「你好搞笑，爭什麼家產。你們不是老說（汪小菲）破產嗎？那就沒得爭了」，她說這個孩子也許不會大富大貴，「但外祖父留給他的，就是我爺爺留給我的，我再留給他，他也夠了，所以我覺得不用太過於擔心」。

而據《封面新聞》報導，「企查查APP」中可見今年1月馬筱梅投資建立馬筱梅投資成立北京菲常梅好科技發展有限公司，其在公司中持股99%，註冊資本100萬人民幣（約446萬台幣），北京食達記食品中心（有限合夥）持股1%。其中，北市食達記食品中心由汪璽、秦樂天共同出資，經營範圍包括技術開發、進出口代理、汽車零配件零售、文具用品零售、針織產品銷售、工藝美術品及收藏品零售等，項目非常多元。

更多中時新聞網報導

周覓升任理事 助攻SM華語市場

米莉愛考克4.5個月練就《超少女》

立專法 疊單不再？Uber喊漲價 工會批製造恐慌