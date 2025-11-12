馬筱梅真的懷孕？直播言論舉動網瘋猜！拒絕官宣原因成線索
汪小菲二婚馬筱梅（Mandy）話題不斷，特別的是小倆口於2025年5月補辦婚禮前，遭逢汪小菲前妻大S猝逝，除了大S兒女與馬筱梅互動成為注目焦點，近日馬筱梅遭爆「懷女娃嗜睡」，且被拍到「小腹隆起」畫面，直播模樣也明顯發福，再度引發網友瘋猜。
馬筱梅真的懷孕了？
馬筱梅遭「知名娛記蘇小五」爆料懷有身孕，且被拍到「腹部明顯隆起」畫面，雖然馬筱梅並未證實，但她在直播中許多言論也讓網友忍不住懷疑，她已經懷有寶寶。
直播多次提及「孕媽咪言論」
馬筱梅於8月直播時，提及身體不適，包括頻繁出現反胃、嗜睡、體重上升等情況，每日進食4餐，特別喜好酸辣口味，且需飲用薑片檸檬水來舒緩身體不適（遭疑緩解孕吐），10月直播特甚至多次提及孕媽咪相關事情，疑似默認做人成功。接著11月初直播和友人提及自己體重增加3公斤，對方驚訝回應：「正常好像是變重6到9公斤吧」，馬筱梅也表示有諮詢專家，「現階段增胖的數字是正常的」。
停掉高強度健身、習慣改變
再加上馬筱梅身型明顯圓潤許多、妝容淡很多、穿睡衣直播孕味相當濃厚，且透露「停掉高強度健身」，又稱未來會請母親「照顧肚子裡的小寶貝」，坦言最近一定要午覺。
雖然她隻字未提「懷孕」字句，但生活習慣改變等多番言論，都讓網友聯想到她指的就是「懷寶寶」這件事，且推測她特愛吃甜蛋糕的舉動，有可能懷的是女兒。若傳聞屬實，那麼她的預產期約為2026年春季，汪小菲將升格成三寶爸。
同樣令人注意的是，馬筱梅在直播時曾回應網友提問「為何拒絕官宣懷孕」時表示：「你們問我為什麼不講（疑指懷孕），因為我不想說，現在黑粉還在盯著我的直播間錄屏（錄影），網路壞的人太多，我收到很多惡意私信，我覺得說孩子這件事是最不好的」，疑似因為擔心遭到惡意攻擊，所以對於懷孕一事較為低調，大家也在等待她正式證實回應。
至於外界對於馬筱梅擔任「重組家庭角色」的部分，尤其擔心新生兒誕生，會對汪小菲與大S的兒女造成影響，她為此多次強調「玥兒、霖霖姓汪，未來孩子也姓汪，都是一家人」。
