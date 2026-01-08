娛樂中心／江姿儀報導



大S前夫汪小菲於2024年5月與現任妻子Mandy（馬筱梅）再婚，婚後即將滿兩年，兩人也正準備迎接第一個孩子的到來。馬筱梅先前透過直播分享懷孕近7個月的近況，大方曝光「來台產子」，並透露早已自行安排好生產後的相關規劃。中國網友關心孩子國籍、戶口問題，馬筱梅直接回應「在哪裡生都不影響」、「我老公（汪小菲）是北京人」。





馬筱梅卸貨倒數認「回台生產」坐月子再返中 親曝孩子「國籍戶口」全說了！

大S前夫汪小菲（左圖左、右圖右）2024年與現任妻子馬筱梅（左圖右、右圖左）結婚，今年將迎來新生命。（圖／翻攝自微博）

廣告 廣告

馬筱梅日前透過直播曬出孕肚，證實即將與老公汪小菲迎來新生命。她近期仍頻繁開直播與網友互動，再度提到待產計畫，親曝將於2月過年期間或過完年生產，還透露將會「在台生產、坐月子」，主要考量汪小菲工作繁忙、經常出差，難以長時間陪伴，加上月子期間也不一定能全程待在月子中心，因此選擇回到有家人與朋友能協助照顧的台灣。她也解釋，等到產後休養結束，仍會帶著孩子回到北京。

馬筱梅卸貨倒數認「回台生產」坐月子再返中 親曝孩子「國籍戶口」全說了！

馬筱梅近期透過直播分享懷孕近7個月的近況。（圖／翻攝自小紅書）

針對中國網友提問孩子國籍、戶口問題，馬筱梅坦言「坐完月子就回北京，在哪裡生都不影響，戶口都可以，因為畢竟我老公（汪小菲）是北京人」，讓大家不用擔心相關問題。此外，談及孩子未來教育問題，馬筱梅指出，會讓孩子留在中國讀書，「因為我覺得中國教育比較嚴格一點」。

馬筱梅卸貨倒數認「回台生產」坐月子再返中 親曝孩子「國籍戶口」全說了！

馬筱梅認「回台生產」再返中，親曝孩子「國籍戶口」。（圖／翻攝自微博）





原文出處：馬筱梅卸貨倒數認「回台生產」坐月子再返中 親曝孩子「國籍戶口」全說了！

更多民視新聞報導

陳妍希「簡體字賀新年」竟翻車？遭中國網友「抓錯」！

超正網紅慘淪落柬埔寨 昔認了「詐團高層女友」被挖！

蔡依林巡演被造謠「邪教獻祭」 點名「這1人」怒提告！

