馬筱梅遭疑假懷孕、生小孩為與大S子女爭汪家財產 冷回酸民「我爺爺留得夠了」

汪小菲的妻子馬筱梅（Mandy）目前懷有身孕，近期在社群平台與網友互動頻繁。然而，隨著預產期將近，網路上開始出現質疑她「假懷孕」或是「生小孩是為了爭奪家產」等傳言。面對種種負面評論，馬筱梅於直播中罕見正面回擊，強調生孩子是個人意願，且家族留下的資產充足，不屑於捲入家產之爭。

回應爭產傳聞 霸氣強調經濟獨立

針對部分網友質疑其生育動機是為了與大 S 的子女競爭家產，馬筱梅在直播中顯得相當無奈且好笑。她直言：「如果我要孩子，那也是我為了我自己要孩子，跟別人也沒有什麼關係。」隨後她更首度提及自己的家世背景，表示孩子未來的成長環境雖然不至於奢靡，但已有長輩留下的資產支持，她說道：「我的孩子應該也不太需要……雖然不會大富大貴，我爺爺留給我、再給他的，他也夠了。」這番言論不僅展現了經濟底氣，也間接反駁了為了錢財才踏入婚姻的酸言酸語。

怒批網友電視劇看太多 笑看網民腦補劇情

面對酸民不斷將她的人生套入豪門爭產的刻板印象，馬筱梅忍不住調侃網友想像力太過豐富。她質疑道：「我覺得你們是不是天天在看那種很 drama 的狗血劇情，然後就套用在你不認識或網路上的人身上？然後天天的，是你們遇到過嗎？」她最後更直言不諱地感嘆：「是不是電視劇看多了？太好笑了。」

孕期狀態穩定 計畫回台待產

目前馬筱梅已懷孕約 8 個月，預產期就在明年 2 月。儘管孕晚期仍受流言蜚語困擾，但她在直播中的氣色顯得相當不錯，體態也維持得十分纖細。據悉，她與汪小菲已達成共識，計畫於23日回台灣過節、待產，希望能在家人的陪伴下順利迎接新生命的到來。



