馬筱梅預產期在下個月！直播證實返台坐月子 憂心1狀況直接回大陸

大S前夫汪小菲與妻子馬筱梅（Mandy）即將迎來兩人的第一個寶寶，馬筱梅本人透露會回台坐月子，但又怕自己待不住。（圖／翻攝自馬筱梅Instagram）

大S（徐熙媛）前夫汪小菲與台籍妻子馬筱梅（Mandy）結婚快2年，數個月前公布懷孕喜訊，而馬筱梅預產期就在今年2月，兩人準備迎接第一個寶寶。懷孕的馬筱梅經常開直播分享生活近況，日前談及生產前後的準備工作，證實自己會返台坐月子，又擔心太無聊待不住，直言屆時就直接飛回大陸。

馬筱梅卸貨倒數中，日前在直播上被網友問及待產和產後狀況，並談到自己將返台坐月子，已經確定好月子中心；有人好奇汪小菲是否會陪伴在側，馬筱梅也坦言，汪小菲常常要出差，沒辦法長時間陪她，當然也不可能一直出現在月子中心。不過馬筱梅表示，台灣有家人和朋友可以照顧她，且坐月子完還是會帶著寶寶回大陸。

有粉絲問馬筱梅為何要返台坐月子，對此，她大方表示，「坐完月子就回北京，在哪裡生都不影響，戶口都可以，因為畢竟我老公是北京人」。但馬筱梅也透露找好的月子中心管制嚴格，她擔心自己會待到太無聊，雖然預計是待1個月，「如果月子中心待不住，我就回來（大陸），然後就讓月嫂來，看我狀況」。

其實馬筱梅在還沒證實懷孕時，曾在直播透露自己的育兒觀，稱未來若與汪小菲有孩子，將由自己與母親輪流照顧，還會找保母協助，展現親力親為的堅持。當時馬筱梅還說，往後有育兒需求，直播頻率會進行調整，但強調仍會兼顧工作與私生活。

